Банки отказали в поддержке ковидных россиян

В России гражданам, переболевшим новой коронавирусной инфекцией, которым требуются средства на реабилитацию и последующее лечение не приходится рассчитывать на срочный возврат вкладов и страховых премий без потери накопившихся процентов.

Как сообщают сегодня,11 августа, “Известия”, опрошенные изданием 30 крупнейших банков, страховщиков и негосударственных пенсионных фондов подтвердили, что введение таких льгот не планируют. Респондентов спрашивали насколько они готовы предоставить льготы клиентам, переболевшим коронавирусом и нуждающимся в деньгах на лечение и реабилитацию.

Уточняется, что у банков интересовались о досрочном закрытии депозита без потери доходности, у страховых - о соответствующих срочных предложениях, у НПФ - о пенсионных накоплениях.