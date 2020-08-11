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Банки отказали в поддержке ковидных россиян

Федерация
Сегодня, 11:54
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В России гражданам, переболевшим новой коронавирусной инфекцией, которым требуются средства на реабилитацию и последующее лечение не приходится рассчитывать на срочный возврат вкладов и страховых премий без потери накопившихся процентов.

Как сообщают сегодня,11 августа, “Известия”, опрошенные изданием 30 крупнейших банков, страховщиков и негосударственных пенсионных фондов подтвердили, что введение таких льгот не планируют. Респондентов спрашивали насколько они готовы предоставить льготы клиентам, переболевшим коронавирусом и нуждающимся в деньгах на лечение и реабилитацию.

Уточняется, что у банков интересовались о досрочном закрытии депозита без потери доходности, у страховых - о соответствующих срочных предложениях, у НПФ - о пенсионных накоплениях.

 

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