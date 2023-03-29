Боевое подразделение России, участвующее в СВО, обратилось за помощью к согражданам

Боевое подразделение России, принимающее участие в специальной военной операции, просит помощи неравнодушных граждан своей страны.

Пост с просьбой о поддержке разместил на своей странице в ВКонтакте участник СВО Бенес Айо.

Бенес рассказал, что именно жизненно необходимо воинскому подразделению: радиоретрансляторы, рации, подавитель БПЛА, Mavic 3 Комбо под сброс, металлоискатели. Все это поможет российским бойцам защитить мирных жителей, сохранить свои жизни и победить.

Общая сумма сбора – миллион 800 тысяч рублей, сумма немаленькая, но, если помочь всем миром, вполне подъемная.

В своем обращении Бенес Айо указал, что и сколько стоит, а также написал, куда россияне могут присылать посильные суммы. Познакомиться с этой информацией можно здесь.

Как отмечает Бенес, в настоящее время ВСУ и НАТО готовятся к масштабному наступлению; плюс происходят постоянные атаки бандеровских дронов в Подмосковье, Краснодаре, Курской, Брянской и Белгородской областях.

«Речь идет о защите жизней жителей России, но, к сожалению, бойцам многого не хватает, вот и приходится обращаться за помощью к согражданам», - сказал Бенес Айо.