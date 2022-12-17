Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза

Участник специальной военной операции Бенес Айо, коммунист, экоактивист, общественник, поделился с агентством «Урал-пресс-информ» своим видением роли Советского Союза и России в антиколониальной борьбе. Уроженец Риги процитировал своего земляка – почитаемого латышского поэта и общественного деятеля Яниса Райниса, сказавшего: «Не народ против народа, а все вместе против тьмы».

«Я считаю, что мои политические взгляды сформировались под социальным и отчасти генетическом влиянием трех культур.

Во-первых, это великая русская культура. Я - русский по национальности. Моя мама, Евгения Дмитриевна Айо, - русская жительница Латвии (в Латвии русских - более сорока процентов). Бабушка, Наталья Паладьевна Новикова, родом из русских крестьян Латгалии - кривичей (древний союз восточнославянских племен, существовавший в верховьях Западной Двины, Днепра и Волги в VIII-XII веках). Дед, Дмитрий Максимович Новиков, - уроженец Сибири, участник Великой Отечественной Войны. К концу войны он дошел до Латвии и в 1946 году заключил брак с бабушкой.

Россия стала главной кузницей Великой Октябрьской Социалистической Революции 1917 года, главным звеном, связавшим все прочие части развалившейся Российской Империи в Едином Социалистическом Государстве – СССР.

«Русский коммунизм», идейный, политический, экономический, миссионерский (планы мировой революции) стал как продуктом особых социально-политических и исторических условий, сложившихся в России в начале 20-го века, так и продуктом уникального великорусского менталитета, который отличается такими качествами, как общинность, соборность, коллективизм, стремление к равенству и обостренное чувство социальной справедливости.

Такой менталитет образовался и развился исторически на огромных территориях Руси, значительная часть которых находится в крайне суровых геоклиматических условиях (Сибирь, Север) и которые всегда были окружены крайне агрессивными соседями, всегда пытавшимися на нас напасть и поработить (половцы, печенеги, монголо-татары, Турция, Польша, Швеция, Германия, Япония и т.д.). Чтобы в таких условиях выжить, необходимо жить коллективно, единой сплоченной семьей. Именно поэтому аж до 20 века в России сохранилась крестьянская община, которая в условиях социализма преобразовалась в рабочий коллектив на заводах и в колхозную общину.

Чтобы эффективно управлять Россией (с ее необъятными территориями и при постоянных внешних угрозах), безусловно, нужен уважаемый и авторитарный руководитель. Возможно, именно поэтому во времена СССР народ воспел товарищей Ленина и Сталина, занявших в простонародном подсознании место царей.

С детства я рос и воспитывался в русской семье, приобщаясь к прекрасной русской культуре и читая удивительных классиков русской литературы. Фактически все русские писатели и поэты (и Пушкин, и Лермонтов, и Толстой, и Некрасов, и Гоголь, и Чехов, и Тургенев и т.д.) имели левые политические взгляды - выступали против бесчинств царизма, коррумпированных чиновников, против крепостного права, всегда душой радели за крестьянство.

Разве не Владимир Ленин писал о Толстом как о зеркале русской революции?!

А Пушкин был решительно настроен против монархического деспотизма и при этом тесно сотрудничал с декабристами; выступал против крепостного права и с позиций реализма описывал тяжелую жизнь крестьян и обличал ханжество, жестокость и жадность помещиков - эксплуататоров. При этом через свое творчество Александр Сергеевич как бы делал вывод, что такая вот ситуация приводит к народному бунту под руководством героических личностей.

Множество русских писателей и поэтов за свою честную гражданскую позицию подвергалось репрессиям - ссылки, тюрьмы.

С моей точки зрения, большевиков через социал-демократов, народовольцев, революционеров разночинцев, народников, декабристов создала в духовном смысле в том числе и великая русская литература.

Отмечу, что до 17 лет я жил в небольшом городке Резекне (по-русски Режица), который является неформальной столицей Латгалии, восточной части Латвии, где 80 процентов населения - русские.

Вообще Латгалия, подобно Донбассу, является чисто русским регионом, в силу исторических обстоятельств оказавшемся в составе Латвии.

Изначально во второй половине XI-XIII веков на территории Латгалии существовали русские удельные княжества, подчиненные Полоцку. Потом Латгалию захватывали и германские крестоносцы в 13 веке и Речь Посполитая в 16 веке.

Однако Русь вернула Латгалию в 1772 году после первого раздела Польши, и она административно вошла в состав сперва Псковской губернии 1772-1776 гг. (как Двинская провинция), затем Полоцкого наместничества 1777-1796 гг. (здесь созданы Двинский, Режицкий и Люцинский уезды), затем - Белорусской губернии 1796-1802 гг., Витебской губернии 1802-1918 гг.

А после Великой Октябрьской Социалистической революции Латгалия по желанию буржуазной латгальской интеллигенции была в декабре 1917 года оторвана от Витебской Губернии и присоединена к Советской Латвии, которая в 1919-20-м году в связи с агрессией немцев, поляков, белогвардейцев, а также из-за происков евро-американских империалистов была временно потеряна Советской Россией до 1940 года.

Отмечу, что ввиду своего общинного менталитета русские Латвии голосуют преимущественно за левые партии и сожалеют о распаде СССР.

Я также считаю, что на меня определенное влияние оказала и замечательная культура Латвии. Во мне есть доля «латышскости», которая, безусловно, оказала влияние на моё политическое становление.

Латышские трудящиеся - это известные борцы против колониализма и эксплуатации. Кто только не порабощал Латвию в прошлом?! 700 лет немецкого ига, Речь Посполитая, шведы! Правящие классы этих метрополий относились к латышам, как к скоту: жестокая эксплуатация крестьян, вытеснение латышской культуры и языка.

А вот воссоединение Латвии с Россией всегда приносило прогресс. Напомню, что крепостное право было отменено в прибалтийских (остзейских) губерниях Российской империи (Эстляндия, Курляндия, Лифляндия, остров Эзель) в 1816-1819 годах. Латышские крестьяне получили личную свободу задолго до отмены крепостного права в других частях России (1861).

В 1862 году основан Рижский политехникум, а в 1868 году открылась первая русская гимназия - Александровская, где местным жителям обеспечивалось преподавание латышского языка. Это открыло латышам путь в высшие учебные заведения Российской империи и положило начало формированию национальной интеллигенции.

Рига превратилась в крупнейший индустриальный центр Российской империи, где были построены многие заводы (в том числе известный Русско-Балтийский вагонный завод).

Вообще жители Латвии сыграли грандиозную роль, всемирно исторического масштаба, во время революционных событий начала прошлого века. Вспомним замечательных латышских коммунистов: Рудзутак, Межалаукс, Пельше, Стучка, Розитс, Земес!

Вспомним решающую роль красных латышских стрелков в Великой Октябрьской Социалистической Революции в 1917 году. Они также защищали Ленина сначала в Смольном, а затем в Кремле! Вспомним, как они подавили левоэсеровский мятеж в 1918 году!

Напомню, что 24 декабря 1917 года в латвийском городе Валка исполнительный комитет Совета рабочих, солдатских и безземельных депутатов Латвии (Исколат) принял декларацию об образовании Советской Латвии, власть которой распространялась на районы Латвии, не занятые германскими войсками. Председателем правительства Республики Исколата стал Фрицис Розинь.

17 декабря 1918 года вышел манифест временного рабоче-крестьянского правительства Латвии, возглавлявшегося Петром Стучкой, об установлении советской власти. С помощью латышских красных стрелков и других частей Красной Армии правительство Стучки установило контроль над основной частью Латвии, включая Ригу, занятую третьего января 1919 года.

13 января 1919 года в Риге была провозглашена Латвийская Социалистическая Советская Республика.

Латыши обладали хорошими боевыми качествами. 13 апреля 1918 года латышские стрелковые полки были сведены в Латышскую стрелковую советскую дивизию, которая стала первой регулярной дивизией в Красной армии. С 12 января 1919 года она называлась 1-я стрелковая дивизия Армии Советской Латвии, с 26 июня до восьмого июля 1919 года и с третьего августа 1919 года - Латышская стрелковая дивизия, с восьмого июля до третьего августа 1919 года - 53-я стрелковая дивизия.

Латышские стрелки использовались в Красной армии как чрезвычайно боеспособная сила: их полки и отдельные отряды действовали на всех фронтах Гражданской войны в России.

Латышские красные стрелки освободили территорию Латвии от германских оккупантов и стояли на защите ЛССР в конце 1918 и в 1919 году.

Многие командиры и даже рядовые бойцы латышских стрелковых полков смогли достигнуть руководящих постов в Красной армии и советских органах власти. Так, первым главнокомандующим Вооруженными силами РСФСР стал И.И. Вацетис (занимал эту должность с сентября 1918 года по июль 1919 года), первым начальником ГУЛАГа - бывший латышский стрелок Ф.И. Эйхманс, первым директором треста «Дальстрой» - Э.П. Берзин, а в 1929-1932 годах начальником Высшей тактическо-стрелковой школы командного состава РККА «Выстрел» являлся бывший командир Латышской стрелковой дивизии К.А. Стуцка.

В 1940 году 80 процентов жителей Латвии заявило о желании войти в состав СССР, и они массово митинговали по этому поводу. Поэтому Иосиф Сталин удовлетворил просьбу латышей, и Латвия вновь стала советской.

Я с восхищением читаю замечательные стихи великого латышского писателя - революционного демократа Яниса Райниса (латышский Пушкин).

Напомню, что 25 апреля 1929 года в Латвии было создано общество культурного сближения с народами СССР. Первым председателем этой организации в последние месяцы перед своей кончиной был латвийский политик, который ранее баллотировался в президенты, являлся депутатом ряда Сеймов и министром образования — поэт Янис Райнис. А среди активистов общества культурного сближения в 30-е годы прошлого века были выдающийся театральный режиссер Эдуардс Смильгис; редактор многих периодических изданий, романист, поэт и сатирик Павилс Розитис; знаменитый латышский живописец Отто Скулме. Общество культурного сближения с народами СССР объединило цвет латышской интеллигенции.

В апреле 1929 года латышский поэт Райнис не скрывал: «Два больших народа, с которыми мы прежде всего хотим сблизить свою культуру, – это белорусы и русские». Члены общества культурного сближения с народами СССР хотели знакомить латышей с культурной жизнью и искусством соседней страны, организовывать поездки в Латвию советских деятелей науки и культуры. На призыв к сотрудничеству откликнулись такие знаменитости как, к примеру, легендарный советский украинский скрипач и дирижер, будущий кавалер орденов ряда западных стран и народный артист СССР Давид Ойстрах.

Поэтому я, получив российское гражданство, сохраняю паспорт Латвии, и в будущем мы, российские коммунисты, поможем трудящимся Латвии смести фашистскую власть и выйти из НАТО и ЕС.

Кстати, из-за антинародной политики латвийской власти жители республики влачат жалкое существование, 60% населения прозябает за чертой бедности. Страдают и русские, и латыши.

Латвия может лишиться 23,5 процента коренного населения уже к 2050 году, после распада СССР из страны уже выехало почти 30 процентов латышей. «Для нас это экзистенциальная проблема. Каждая нация должна обновляться. Мы не останемся Латвией без достаточного количества латышей», - говорит советник латвийского правительства по демографии Имантс Парадниекс.

По сведениям Центрального статистического управления Латвии, в прошлом году смертность среди населения в два раза превысила рождаемость. Коэффициент последней составил 1,57.

Мой покойный отец Христофер Айо был гражданином Уганды, представителем древнего, очень консервативного племени Ланго. Христофер учился в СССР, в аспирантуре Института Дружбы Народов им. Патриса Лумумбы, на сельскохозяйственном факультете. Его дипломная работа была связана с изучением клопа, который паразитировал на хлопке-сырце. Во время учёбы он женился на моей маме и остался жить в СССР.

Безусловно, на формирование моих политических взглядов определенное влияние оказали и африканские корни.

Как мы знаем, большинство народов Восточной, Центральной и Южной Африки на протяжении столетий боролись против агрессии со стороны евро-американских империалистов и колониализма.

А коммунисты всегда играли и играют ведущую роль в антиколониальной борьбе. Это - азы марксизма-ленинизма.

Вообще освобождение Африки - дело, которым СССР всегда вправе гордиться.

Пятого мая в международном календаре значится как День освобождения Африки. В этот день в 1963 году на 1-й конференции африканских стран в Аддис-Абебе (Эфиопия) была создана Организация африканского единства, объединившая тогда тридцать юных государств континента. Это событие увенчало первый этап деколонизации Африки, пришедшийся на конец 1950-х - начало 1960-х годов и охвативший территории, находившиеся в британском, французском, испанском и бельгийском владении. Страны португальской Африки обрели независимость только в середине 1970-х годов.

Советский Союз сыграл решающую роль в том, какими быстрыми темпами и в каком направлении пошел процесс крушения колониальной системы империализма.

Задачи противостояния мировой империалистической системе диктовали СССР приоритетность военно-политических интересов в поддержке процесса деколонизации.

Более того, история нашей страны - России (СССР - это воплощение Великой России в социалистической ипостаси) дает немало примеров поддержки дела независимого развития других стран и народов. Достаточно вспомнить, как при Екатерине II Россия поддержала борьбу американского народа за независимость.

Россия также в 18-19 веках поддерживала освободительные движения греков и других балканских народов от османского гнета (и дипломатически, и оружием, и добровольцами).

А в начале XX века русское общество встало на сторону буров в Англо-бурской войне.

Даже в тех случаях, когда речь шла о присоединении к России новых территорий - будь то Сибирь, Средняя Азия или Закавказье, - вопрос для населявших их народов решался не в плоскости выбора между принадлежностью к чужой империи и самостоятельным развитием. На одной чаше весов был союз с северным соседом с сохранением своей самобытности, на другой - ассимиляция другими геополитическими и цивилизационными силами. Россия спасала те же Грузию, Армению, народы Средней Азии от внешних империалистических хищников.

Напомню, что в середине XX века Африка оставалась континентом с самой бедной по гамме красок политической картой. На 60 процентов ее территории доминировали два цвета: фиолетовый, обозначавший колониальные владения Франции, и зеленый, отмечавший ту или иную форму принадлежности региона к Британской империи.

Лишь южнее экватора желтым оттенком выделялось бельгийское Конго и коричневым – португальские колонии в Анголе и Мозамбике.

Процесс деколонизации, начавшийся после Второй мировой войны, шел не без трудностей: старые европейские державы расставались лишь с теми землями, которые очевидно не могли удержать. Великобритании было уже не под силу сдерживать индийское освободительное движение, а Франции – господствовать в Индокитае.

Но за Африку империалисты держались до последнего.

Однако в борьбу за освобождение народов Африки вступил могучий Советский Союз. Деколонизация отвечала его коренным интересам: разбивая единство капиталистического лагеря, она открывала для народов Африки социалистический путь развития.

Советский Союз сыграл решающую роль в деколонизации Африки. Процесс начался с Египта, национализировавшего Суэцкий канал, что спровоцировало англо-французскую интервенцию, в которой участвовал также сионистский Израиль. Советский Союз своими военными приготовлениями и своей решимостью добился того, что эта интервенция сорвалась. Соединённые Штаты не пошли на развязывание Третьей мировой войны. Египет смог добиться создания полноценной, независимой государственности и получения Суэцкого канала в качестве важнейшего экономического объекта.

По всему черному континенту набирало обороты освободительное движение, пользовавшееся активной поддержкой Москвы. В конце 1950-х годов независимость от Франции получили Марокко и Тунис, быстро установившие дипломатические отношения с СССР.

Благодаря помощи СССР 1960 год стал воистину «Годом Африки», именно тогда 17 стран черного континента получили независимость от своих колониальных хозяев. В том же году по инициативе Советского Союза Генеральная ассамблея ООН приняла Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Документ решительно осуждал колониализм как угрозу миру, провозглашал необходимость покончить с любыми его проявлениями и призывал колониальные державы незамедлительно приступить к передаче реальной власти народам, населявшим подконтрольные им территории в Африке и Азии. Декларация была одобрена подавляющим большинством голосов при девяти воздержавшихся, в числе которых были сами колониальные державы, а также США.

За три года до этой даты независимость обрела Гана. Ее первый президент Кваме Нкрума провозгласил социалистический путь развития. Всемирно известной стала история Патриса Лумумбы, первого премьер-министра независимого Конго и героя национально-освободительной борьбы против бельгийского господства, свергнутого и зверски убитого противниками при поддержке бывшей метрополии. В 1962 году государственность обрел Алжир, поддержанный Москвой в своей борьбе против французского колониализма.

С новообразовавшимися странами Советский Союз выстраивал тесные доверительные отношения, не только обеспечивая им политическую поддержку, жизненно важную в ситуации, когда метрополии всячески стремились сохранить свое присутствие в бывших колониях, но и оказывая серьезную экономическую помощь. Ангола, Мозамбик, Эфиопия, Намибия, опираясь на СССР, продолжали бороться за реальную независимость. В Африке трудились сотни советских специалистов, помогавших молодым государствам встать на ноги и создать прочный фундамент национальной экономики. В Советском Союзе учились тысячи студентов из африканских стран: специально для целей интернационального обучения в СССР был создан в 1960 году московский Университет дружбы народов.

В 70-х годах прошлого века СССР деятельно помогал народам Анголы и Мозамбика в их борьбе за независимость, советские военнослужащие работали в этих странах советниками. В общей сложности на территории этих стран, а также в Эфиопии прошли службу свыше 30 тысяч солдат и офицеров советских вооруженных сил.

СССР вкладывал в борьбу стран Африки за независимость и за выбор ими социалистического пути развития миллиарды долларов и масштабно поставлял на Черный континент вооружения. К примеру, в 1977 году 25-тысячная армия Сомали имела на балансе 200 танков T-34, 50 танков T-54/55, 60 БТР-40 и 250 БТР-152, более чем сто 76-миллиметровых орудий, 80 122-миллиметровых гаубиц и приблизительно 150 зенитных орудий калибра до ста миллиметров. ВВС состояли приблизительно из 66 самолетов: десять бомбардировщиков Ил-28, 12 истребителей МиГ-21, 44 истребителя МиГ-17 и МиГ-15. Устаревшая техника в СССР заменялась на новую, а в обмен на кредиты, оборудование и вооружение Москва получала сырье и различные товары. Натуральный каучук, бокситы, прокат черных металлов, хлопок, шерсть, кожевенное сырье, чай, какао-бобы, ткани, сахар шли в СССР из африканских стран.

Англичане и французы не были заинтересованы в том, чтобы создавать крупные объекты инфраструктуры в своих колониях. Советский Союз проводил совершенно другую политику. Советский Союз относился к африканским государствам как к действительно полноценным, независимым государствам.

Отмечу, что несмотря на буржуазный строй, а также реакционную внутреннюю политику олигархов и коррумпированных чиновников Россия на сегодняшний момент является одним из мировых лидеров в антиимпериалистической борьбе.

Наша борьба на Украине, в Сирии, в Мали - это не просто защита населения от агрессии и геноцида со стороны бандеровцев, международных террористов. С политической точки зрения, это - помощь России в национально-освободительной борьбе народов против евро-американского империализма.

С научной точки зрения произошедшее в Крыму и на Донбассе восстание в 2014 года является русской национально-освободительной революцией. Вообще, с позиций марксистско- ленинской политологии, национально-освободительная революция - это революция, вырастающая из национально-освободительного движения и направленная на уничтожение иностранного господства и завоевание национальной независимости, ликвидацию национально-колониального гнета и эксплуатации, реализацию нацией ее права на самоопределение, на создание национального государства. При этом на базе освобождения от иностранного ига часто происходят какие-то прогрессивные социально-экономические и политические изменения (избавление от монархии и феодальных пережитков, социалистические преобразования и т.д.).

Наша национально-освободительная революция в Донбассе стала результатом длительного народно-освободительного движения, начавшегося в Донбассе фактически сразу же после прихода ко власти в бывшей украинской ССР националистического отребья в конце 80 - начале 90 годов.

Прогрессивным мелкобуржуазным народно-освободительным движениям и революциям по объективным и субъективным причинам в отдельных случаях могут помогать и некоторые буржуазные государства (как это с 2014 года делает Россия). Такое было и в прошлом.

По данным ООН, на сегодняшний день в мире насчитывается 17 несамоуправляющихся территорий. Это Американское Самоа, Ангилья, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Виргинские острова США, Гуам, Гибралтар, Западная Сахара, Монтсеррат, остров Святой Елены, острова Кайман, острова Тёркс и Кайкос, Новая Каледония, Питкэрн, Токелау, Французская Полинезия и Фолклендские острова. Этими колониями управляют Великобритания, США, Новая Зеландия и Франция.Отмечу, что сейчас многие страны Африки до сих пор очень сильно привязаны экономически к бывшим метрополиям. На континенте растет недовольство политикой Запада, особенно его стремлением сохранить контроль над внутренними делами независимых африканских государств.

Политика евро-американских империалистов обусловлена не только заинтересованностью в ресурсах, но и стремлением превратить Африку в свою зону влияния. Фактически первые шаги к этому стали предприниматься еще в 2011 году, когда НАТО решило свергнуть режим Муаммара Каддафи. За свержением Каддафи в Ливии последовала дестабилизация обстановки во всех странах южнее Сахары и, в первую очередь в Мали. Стали поднимать горячие головы «террористы».

Франция в том же году ввела в Мали войска под видом борьбы с исламским терроризмом. Однако за восемь лет с террористами французы не справились. Настоящей целью Парижа является не столько борьба с терроризмом, сколько восстановление гегемонии над богатыми природными ресурсами странами региона в интересах французских компаний. Мали имеет большие запасы золота, фосфатов, соли, известняка и урана.

Народ Мали стал протестовать против колониальной политики Франции и в итоге Франция частично вывела своих солдат.

Французское присутствие и его марионетки у власти осточертели населению Мали, и там произошел переворот. 18 августа 2020 года армейская народная группа во главе с полковником Ассими Гоита и полковником Исмаилом Вагю свернула президента Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе и вынудили их уйти в отставку.

Франция и весь Запад заняли негативную позицию в отношении новых властей.

В ответ на вмешательство Запада новое руководство Мали обратилось к давнему другу страны, России, которая еще в 1960-х годах поддерживала местное движение за независимость от Франции. Власти африканского государства обратились к Москве за военной помощью в виде отправки военных советников и бойцов из ЧВК «Вагнер».

А Париж в ответ наложил на страну экономические санкции. Власти Мали выслали из страны французского посла. И в 2022 году все французские солдаты покинули страну.

31 июля 2022 года правительство Мали призвало президента Франции Макрона отказаться от своей «неоколониальной» позиции. А жители обвинили Францию в проведении «неоколониальной» политики и в своем военном присутствии в стране и регионе, а также в паразитическом экономическом влиянии. В итоге 15 августа последний французский солдат покинул эту страну.

А в октябре 2022 года пророссийский переворот произошёл в Буркина-Фасо, и ко власти пришли антифранцузские силы.

Отмечу, что страна фактически подверглась полуоккупации со стороны Франции с 2013 года. Париж проводит там военную операцию «Бархан» против неких исламистских группировок. Однако в реальности французы контролируют крупные корпорации в Буркина-Фасо, которые занимаются добычей полезных ископаемых. В стране есть большие запасы золота (третье место в Африке), черных и цветных металлов.

В странах Сахеля давно уже нарастали антифранцузские настроения. В 2017 году, в ходе своего первого официального турне по африканским странам президент Франции Макрон посетил Буркина-Фасо, где его встретили терактом. Накануне его прибытия в столицу страны Уагадугу 28 ноября 2017 года мотоциклисты с закрытыми лицами бросили гранату в автомобиль с французским спецназом.

Во время визита не прекращались митинги и пикеты: протестующие требовали вывести с территории страны французские войска и забросали машину Макрона камнями. Под окнами университета Уагадугу, где французский президент встречался со студентами, митингующие скандировали: «Долой империализм!», «Нет французским базам в Буркина-Фасо и Африке!»

На встрече со студентами столичного университета президенту Франции был задан вопрос: почему так мало африканских студентов учится в университетах Французской Республики и так много французских солдат находится в странах Африки? Ответ Макрона прозвучал грубо, надменно: «Не говорите мне так о французских солдатах, вы должны им только аплодировать».

Сейчас Россия дружит и с Центрально-Африканской Республикой, откуда она выдавила французских империалистов. Мы сейчас также имеем тесные отношения с Суданом, Анголой, Гвинеей, Мозамбиком, ЮАР, Конго... Москва подписала соглашения о сотрудничестве примерно с 20 странами континента.

В 2021 году в Эфиопии зародилось движение #NoMore в ответ на попытки США повлиять на ход вооруженного конфликта между властями страны и повстанцами в автономном регионе Тыграй - в пользу последних.

Отмечу также, что Британия навязала своим бывшим колониям в Восточной Африке (Уганда, Кения) кабальные торговые отношения. Лондон за копейки выкачивает из этих стран природные ресурсы и при этом заставляет их покупать дорогие товары британского производства вместо более дешевых китайских аналогов.

Кроме того, по политическим причинам Запад сейчас убеждает бедные страны Африки в необходимости реализовывать дорогостоящие программы, чтобы поддержать интересы состоятельных псевдозащитников окружающей среды, на уровень жизни которых их плохие идеи не влияют.

Сейчас, когда саранча уничтожает основные продовольственные культуры, неистовые НПО оказывают давление на парламент Кении, чтобы он запретил более 200 пестицидов, которые были одобрены как безопасные для сельскохозяйственных культур, диких животных и людей властями Кении и регулирующими органами ряда стран.

Вместо того, чтобы продвигать современные методы ведения сельского хозяйства в Африке, они ратуют за программу агроэкологии с фиксацией с фокусом на местных практиках, исключая знания, технологии и оборудование, которые могли бы сократить бедность и другие социальные проблемы в Африке. Африканские лидеры не могут бороться с экоимпериализмом Запада.

Так вот, в свете противостояния с Западом Россия в последнее время активно налаживает связи с африканскими государствами и помогает им избавиться от влияния евро-американских империалистов, налаживает тесные хозяйственные связи.

Напомню, что в июле президент Уганды Йовери Кагута Мусевени принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Наладили поставку в Россию электромобилей угандийского производства. Заключили соглашение с «КамАЗом» о строительстве в Уганде завода по производству грузовых машин, чтобы продавать их на африканском рынке.

Отмечу, что разработкой и выпуском электромобилей в Уганде занимается компания Kiira Motors Corporation, принадлежащая государству.

В ее линейку входят дизельные и электрические автобусы, а также три легковых модели - компакт Kiira EV (представлен в 2011 году, считается первым африканским электромобилем), седан Kiira EV Smack (первый африканский гибрид) и четырехместный премиальный седан Kiira EVS с бензиновым двигателем (на фото выше).

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего африканского турне также посетил Египет, Конго и Эфиопию, пообещав поддержку и справедливо обвинив США и ЕС в росте цен на продовольствие, вызванном проведением «безрассудной» экологической политики.

26 октября после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало передал президенту Украины Зеленскому послание от Путина о том, что тот требует у него начать переговоры на российских условиях.

А на саммите Россия-Африка в Сочи 24 октября 2019 года на тот момент президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе пригласил Россию принять участие в предстоящей встрече «Группы пяти» (G5) зоны африканского Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад) в столице Буркина-Фасо Уагадугу.

«Группа пяти» была создана в 2014 году для осуществления координации и регионального сотрудничества между властями Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чада в сфере обеспечения безопасности и развития.

В 2017 году было объявлено о создании вооруженных сил «Группы пяти» зоны Сахеля, насчитывающих пять тысяч военных. Их основной задачей является борьба с терроризмом и транснациональной преступностью в регионе.

Отмечу также, что ряд африканских стран занимает пророссийскую позицию в вопросе СВО. Изначально СВО поддержала Эритрея (наряду с КНДР, Белоруссией и Сирией).

Напомню, что 14 ноября под давлением Запада Генассамблея ООН приняла рекомендательную резолюцию о возмещении Россией ущерба Украине.

За резолюцию проголосовали 94 государства, против - 14 стран, включая африканские (Россия, Китай, Белоруссия, Багамы, Куба, КНДР, Зимбабве, Эритрея, Центрально-Африканская республика, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа и Сирия).

Вообще усилия России в Африке направлены на поддержание панафриканских идеалов - таких, как братство и сотрудничество между народами африканского происхождения. Россия сейчас помогает жителям Мали, Судана избавиться от французских колонистов.

В Африке очень хорошо помнят, как СССР помогал государствам континента в борьбе за независимость - и словом, и делом, и оружием. На флаге Анголы даже изображен автомат Калашникова, которым ангольцы воевали с Португалией.

При этом, в отличие от России, евро-американским империалистам глубоко наплевать на народ и экономику Африки. Главное для запада - это выгода и политическая гегемония.

Напомню, что страны Запада, несмотря на июльскую «зерновую сделку», несколько месяцев блокировали бесплатную поставку российского удобрения в страны Африки.

А французские спецслужбы даже организовали ряд провокаций с целью скомпрометировать российских военных советников и представителей так называемой ЧВК Вагнера, которая, по уверениям западных СМИ, успешно громит террористов в ряде африканских стран.

Так, в мае 2021 года 55-летний гражданин Франции, отставной французский сержант Хуан Реми Киньоло, пытавшийся купить фейковые показания жителей ЦАР против российских военных инструкторов, находящихся в ЦАР по мандату ООН, попал в руки местной полиции. Он обучал боевиков, участвовал в профранцузском госперевороте во времена экс-президента Франсуа Бозизе, а затем работал в качестве консультанта многопрофильной миссии ООН и западных НКО, фактически организуя вооруженные конфликты. Во время обыска у него обнаружилось большое количество оружия и боеприпасов. Французский диверсант нагло разъезжал на автомашине с российским флажком.

Отмечу, что коммунисты и вообще большинство левых организаций всего мира, включая КПРФ, поддерживают народно-освободительную борьбу Палестинского народа против израильской оккупации и агрессии. Это фактически то же самое, что и бандеровская оккупация на Донбассе. Как за Украиной, так и за Израилем, стоит империализм США.

Когда я жил в Лондоне, то почти каждый месяц мы вместе с товарищами проводили жесткие митинги и шествия около израильского посольства, требуя прекратить обстрелы сектора газа и предоставить независимость Палестине.

В 2011 году я был в течение месяца в Палестине, где участвовал в интифаде - мы - в основном левые активисты из западных стран - под руководством палестинцев противостояли израильской оккупационной армии, незаконно находившейся в частности на территориях Западного Берега реки Иордан, проводили акции протеста, а также делали фото и видео репортажи о тяжелой жизни и борьбе палестинского народа. Я был в Наблусе, Суссии и Рамалле - столице Палестины. В Рамалле я встречался с некоторыми членами правительства Палестины.

Отмечу, что палестинский народ всегда поддерживал народно-освободительную борьбу Донбасса и осуждал поддержку фашистской Украины со стороны США.

В октябре 2022 президент Палестины Махмуд Аббас встречался с Владимиром Путиным и пожаловался ему на деструктивную роль США в палестино-израильском конфликте.

Отмечу, что Россия признает Палестину в качестве самостоятельного государства. Россия требует у Израиля соблюдать резолюцию Совета Безопасности ООН 2334, в которой говорится, что строительство поселений Израилем на территории Палестины «не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права». Совбез требует от Израиля прекратить такую деятельность и выполнять свои обязательства оккупирующей державы в соответствии с IV Женевской конвенцией.

Напомню, что эта резолюция была принята 23 декабря 2016 года в связи с незаконным созданием израильских поселений на территории Западного берега реки Иордан, оказавшейся под израильской оккупацией в 1967 году в результате Шестидневной войны, включая аннексированный Израилем Восточный Иерусалим.

Когда я был в Палестине в 2012 году, то большую часть времени провел в городе Хеврон (который евреи захватили у палестинцев в 13 веке году до нашей эры). Хеврон - это чисто палестинский город, построенный в стиле средневековой арабской архитектуры: мечети, арки, брусчатка, закрытые каменные проходы между домами, бурлящие яркие базарчики, очень гостеприимный и веселый народ, просто обожающий русских (в Иерихоне, кстати, имеется улица Дмитрия Медведева, названная в честь нашего премьера!). В этом арабском городе имеется несколько еврейских квартальчиков, для охраны которых содержится армейское подразделение сопоставимое по численности с еврейским населением города (166 тысяч палестинцев и тысяча 200 израильтян). Так вот, каждую неделю в субботу в Хевроне проходит марш прибывающих из Европы и США еврейских поселенцев, которые идут по центральной улице города со своими флагами и песнями, и их охраняют тысячи вооруженных до зубов израильских солдат.

Безусловно, эти марши вызывают естественное возмущение палестинцев, на чью территорию приходят иностранные оккупанты, и власти Израиля предоставляют этим «понаехавшим» евреям отнятые у палестинцев дома или строят новые здания на отбираемой у палестинцев земле на основании того, что якобы тысячи лет назад тут жили какие-то предки этих евреев (при этом даже хотя бы «липовые» справки не предоставляют!). Отмечу, что сами эти нелегальные поселенцы также вооружены стрелковым оружием и регулярно провоцируют стычки с палестинцами. Зачем евреям, которые имеют хорошие работы, гражданство, семьи, личные дома и в наиболее богатых странах Запада, ехать на чисто палестинские территории, где их никто не ждет и провоцировать там конфликты ??!! Зачем Израиль нагло отбирает у палестинцев дома?!

Например, около Восточного Иерусалима во время моего пребывания в Палестине произошел такой случай. В газете «Иерусалим Пост» появилась статья о том, что земля, где стоит дом одного палестинца, в котором проживает его большая семья, якобы тысячу лет назад принадлежала какому-то еврейскому клану. И власти Израиля потребовали у этого палестинца в течение нескольких недель убраться из его дома, иначе это за него сделают израильские солдаты. Мы, международные активисты, члены организации ICM - защитники палестинцев, тогда остались дежурить возле этого дома, чтобы не позволить еврейским агрессорам выселить эту палестинскую семью.

Другой случай произошел в деревне Салфит. Там израильские власти потребовали у одного семейства убраться из своего дома, поскольку вся территория, на которой этот дом находился, объявлялась милитаризованной зоной. Но это хитрая уловка, дабы выселить людей! Через время такой дом обычно сносится, и на эту территорию заходят израильские солдаты. Потом там строится новый дом, и солдаты уходят, а в жилище израильские власти размещают нелегальных еврейских переселенцев.

Зачем эти переселенцам жить в палестинской деревне Салфит (израильтяне ненавидят палестинцев !!), а не в Тель-Авиве, который находится в часе езды от Салфита!

Все сводится к деньгам! Дело в том, что жилище в Тель-Авиве очень дорогое, но в этом городе, в отличие от палестинского Салфита, можно найти работу. Поэтому израильские власти делают своим прибывающим соплеменникам приятную услугу - селят их в дешевом месте, откуда они смогут быстро на машине доехать до рабочего места в Тель-Авиве! А палестинцев просто изгоняют военные!

Свидетелем еще одного казуса я стал в городе Наблус, где регулярно проходит интифада. Вовремя интифады, происходящей примерно один раз в неделю, палестинцы с флагами и плакатами в руках подходят к территориям, которые недавно у них отжали евреи, и протестуют, требуя вернуть их собственность. В ответ на это израильские солдаты стреляют по палестинцам резиновыми и боевыми патронами, иногда даже бьют по ним из танков (!), а также стреляют по ним снарядами со специальной вонючей жидкостью, разработанной Израилем специально против палестинцев (химическое оружие). Если эта жидкость попадает в жилище палестинца или на тело, то вся одежда оказывается испорченной и воняет, дом начинает подгнивать, ужасный запах не выветрить оттуда - приходится все перекрашивать или перестраивать.

Так вот, в Наблусе находится то ли большая канава, то ли небольшая речка, в которой плавают всякая грязь, промышленные отходы и хозяйственный мусор. Цвет этого водоема серо-буро-малиновый, и пахнет он нефтепродуктами. Палестинцы им не пользуются и ничего туда не сбрасывают, но зато в этом районе отмечается просто высочайший уровень раковых заболеваний! Таким образом, Израиль, соблюдая у себя чистоту, сбрасывает отходы в речку, которая проходит по палестинской территории, показывая тем самым свое пренебрежительное отношение к палестинскому народу (некоторые палестинцы даже думают, что Израиль их специально травит).

А вообще как можно остановить Израиль?! Как можно его заставить прекратить апартеид и геноцид в Палестине?!! Если кто-то влиятельный, например, РФ, решит использовать вооруженную силу, то ее обвинят в антисемитизме и во всех самых страшных грехах! А страны Запада могут голосовать и говорить, что угодно, но опять-таки ничего не изменят в отношениях с Израилем: не введут санкции, не используют законную вооруженную силу от имени ООН, не прекратят снабжать Израиль оружием. Таким образом ООН, как таковая, в данном и во многих других случаях, просто не работает! И это понимают евро-американские империалисты и могут на словах (для своего электората и демократичной гримасы на международной арене) осуждать Израиль, при этом не предпринимая никаких усилий для изменения ситуации.

На сегодняшний момент государство Палестина официально признано большинством государств мира (135), входит в состав Лиги Арабских Государств, с осени 2011 года принята в состав ЮНЕСКО, но не признано США (империей зла), большинством стран ЕС (кроме Исландии, Швеции), Японией и некоторыми другими государствами.

Отмечу, что СССР и Россия признали государство Палестина и установили с этим государством дипломатические отношения».