Участник СВО Бенес Айо получил российский паспорт и уже мечтает о паспорте СССР

Участник специальной военной операции Бенес Айо, который является защитником Новороссии с 2014 года, получил паспорт гражданина Российской Федерации.

Об этом радостном и долгожданном для него событии ярый приверженец идей коммунизма, мечтающий возродить Советский Союз и стать его гражданином, рассказал на своей странице в ВКонтакте накануне, 30 ноября.

«Уважаемые товарищи, сегодня замечательный день! Я получил паспорт России! Теперь я - гражданин России! Этого дня я ждал более восьми лет. С 2014 года, когда вместе со своими товарищами принял участие в русской народно-освободительной революции в Крыму и на Донбассе», - написал Бенес Айо, которого многие знают как Черного Ленина.

Отважный доброволец воевал в рядах народного ополчения, в армиях Донецкой и Луганской народных республик. В мае 2014 года он получил гражданство ДНР от бывшего главы правительства Александра Бородая, а в 2017 году - паспорт ДНР от главы Донецкой Народной республики Александра Захарченко.

О том, как из-за бюрократических препон Бенес Айо не мог получить российское гражданство, агентство «Урал-пресс-информ» писало ранее (в начале сентября 2020 года). Отметим, тогда участник боевых действий на Донбассе был гражданином Латвии, которому на родину въезд запретили, в том числе из-за участия в гражданском противостоянии на Украине). Живя и работая в Москве, Черный Ленин активно занимался проблемами экологии, защищая Битцевский и Троицкий леса от вырубки, застройки и захламления. Вместе с марксистом Филиппом Граниным и биологом Юлией Соколовой Бенес Айо создал экологическую организацию «Леса Земли».

А 28 октября 2020 года Бенес получил в России временное убежище. Долгожданный документ ему выдали в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве. Благодаря своему новому статусу коммунист-экоактивист мог свободно находиться на территории РФ, работать, получить медицинский полис.

В конце сентября 2021 года Бенес Айо поблагодарил Россию за то, что она не выдала его фашистам. Радостной новостью о продлении права на временное политическое убежище сроком на один год участник конфликта на Донбассе поделился с агентством «Урал-пресс-информ».

Свою историю Бенес Айо подробно изложил на личной странице в ВКонтакте, не забыв в очередной раз поблагодарить людей, много ему помогавших. В их числе Дмитрий Сараев, Казбек Тайсаев, Борис Литвинов, Сергей Шаргунов (КПРФ), представители «Другой России», юрист и адвокат Роман Надоян.

«В феврале 2022 года я позитивно воспринял признание Россией независимости ДНР и ЛНР, а также начавшуюся спецоперацию по денацификации и демилитаризации фашистской Украины. В августе 2022 года, в связи с резким обострением обстановки на Донбассе и в прочих регионах бывшей Украины, я вместе со своими товарищами отправился в качестве добровольца в зону СВО. В конце сентября 2022 года в Донецке принял участие в общенародном референдуме о статусе Донбасса и проголосовал за вхождение ДНР в состав России. Я с великой радостью воспринял волю народа ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, которые стали частью своей исторической Родины», - отметил Бенес Айо.

Как рассказал участник СВО агентству «Урал-пресс-информ», в настоящее время он находится в Запорожской области. Паспорт получил в Донецке, так как там подавал документы. С августа этого года Бенес Айо служит в разведке. Говорит, что ситуация в зоне СВО тяжелая и что сейчас наши бойцы наступают на донбасском направлении.