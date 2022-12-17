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Бенес Айо
зона СВО
Федерация
17.12.2022 14:52
Фото: Предоставлено Бенесом Айо

Участник СВО Бенес Айо – о сегодняшней военной обстановке

Россия ведется последовательные наступательные действия по всей линии соприкосновения на Донбассе

Бенес Айо, член КПРФ, председатель движения «Леса Земли», боец российской армии, участвующий в специальной военной операции, рассказал агентству «Урал-пресс-информ» об обстановке в зоне СВО:

«В настоящее время на фоне активных, эффективных и высокоточных ракетных обстрелов объектов украинской военной и энергетической инфраструктуры мы ведем неспешные (сохраняя жизни населения и гражданские здания), но последовательные наступательные действия по всей линии соприкосновения в Донбассе.

Отмечу, 14 декабря о наступлении заявила Госдума России. На следующий день войска РФ и Белоруссии стали массово перебрасывать тяжелую технику к границе с Украиной. При этом бандеровцы стали паниковать из-за красных квадратов на военной технике РБ, эти символы связывают с маркировкой для участия в боевых действиях.

Кстати, то, что инициатива за нами, подтверждает и противник. Так, Генштаб ВСУ признал, что армия России перешла в наступление на Лиманском, Артемовском и Авдеевском направлениях (в других местах она ведет оборонительные действия).

На Лиманском направлении ВС РФ наносят огневое поражение по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское в ДНР. Скоро мы отобьем наш Красный Лиман!

Вообще в последнее время украинские и западные СМИ все чаще сравнивают боевые действия на Донбассе с битвой при Вердене и называют их новой «Верденской мясорубкой».

Основанием для использования подобных эпитетов служат чудовищные потери среди личного состава ВСУ (по данным основателя ЧВК «Моцарт» Эндрю Мильбурна, до 70 процентов). Украинское командование вынуждено затыкать дыры на фронте новобранцами, которые зачастую не имеют абсолютно никакой подготовки.

По словам замкомандира 241-й бригады ВСУ Василия Паламарчука, огромные потери вызваны тем, что российская армия активно использует тактику «огневого вала» и под прикрытием ствольной и реактивной артиллерии пытается уничтожить ВФУ. Наши войска везде активно применяют тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» и самоходные минометы 2С4 «Тюльпан». Удары ведутся по целям, которые обнаружили многофункциональные БПЛА «Орлан». Затем в бой вступают штурмовые пехоты, используя для уничтожения противника автоматические гранатометы и легкие минометы.

Напомню, что недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен огласила общее число потерь ВСУ (по мнению евроструктур) с начала СВО - сто тысяч человек.

Имеется множество примеров, когда оставленные командованием ВСУшники, без боеприпасов и еды, покидали свои позиции и сдавались к нам в плен.

Особенно впечатляющи наши успехи на Донецком направлении! Самая главная наша задача на данный момент - разгромить украинскую оборонительную группировку в Донецко-Краматорском районе. Это, без преувеличения, самая мощная группировка, с которой мы бьемся уже девять месяцев. Со взятием Артемовска она потеряет устойчивость, и тогда ее уничтожение - вопрос непродолжительного времени.

Мы сейчас наступаем на этот город.

Артемовск, расположенный на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Сейчас за него идут ожесточенные бои.

Артемовск - это архиважная транспортная артерия, и через него проходит трасса М03 в направлении Славянска. Кроме того, через город проходит железная дорога. Это означает, что захват города и его окрестностей, особенно дороги на Северодонецк, поможет российской логистике в этом районе, а это сыграет роль для будущего наступления на Славянск.

На локальном уровне основной маршрут снабжения ВСУ в Соледаре и Северске проходит рядом с Артемовском. Его захват делает оборону района Северска более сложной задачей для ВСУ, так как мост через Северский Донец в Закотном разрушен. Таким образом, всю логистику северского направления нужно будет прокладывать по более мелким дорогам. Условия в зимнее время года могут замедлить подкрепления по таким маршрутам.

Эксперты считают, что направление в Кременной, в ЛНР, может быть лучшим выбором для продвижения украинских войск в ЛНР. Наши успехи под Северском поставили бы эти усилия под угрозу.

Даже если сам Северск будет снабжаться должным образом, падение Артемовска сильно повлияет на ситуацию в Соледаре и позволит нашей армии лучше контролировать территорию вокруг Артемовска, а это означает, что украинские оборонительные рубежи, придется отодвинуть дальше на запад.

Артемовск - это также ключ к Донецку. Мы знаем, какие возможности открывает контроль над городом, а Украина знает, какие проблемы принесет его потеря. Поэтому битва за этот городок архисвирепая!

При этом Артемовск так просто не взять, потому что город очень сильно укреплен, там находятся предприятия. Там еще с советских времен существуют подземные склады Росрезерва, которые очень хорошо защищены, соляные шахты. Артемовск, в какой-то степени, напоминает Мариуполь.

Поэтому мы выбрали умную тактику: мы окружаем город с севера и с юга. Это помимо того, что бои идут и внутри города. Но основная ставка делается на окружение, изоляцию и принуждение тех войск, которые если и останутся в городе, к сдаче, а если противник их выведет, то мы тогда с минимальными потерями освобождаем этот населенный пункт. Именно поэтому продвижение российских войск, взятие населенных пунктов на севере и юге фактически означает стягивание кольца вокруг города.

Напомню, что в начале декабря противник под натиском российских войск потерял контроль над целым рядом населенных пунктов к югу от Артемовска. Это - Озаряновка, Андреевка, Зеленополье, пгт Курдюмовка.

Сейчас российская армия уже контролирует 90% находящегося под Артемовском села Опытное. Здесь завершается зачистка боевиков. Остатки ВСУшников заблокированы в нескольких жилых домах на улице Школьной. По ним активно работает русская артиллерия. Идет зачистка остальных зданий.

В первую очередь, наши войска работают над тем, чтобы перерезать пути снабжения боекомплектами украинских боевиков.

При этом село Иванград (у Артемовска) на днях перешел под полный контроль ВС РФ.

Напомню, что под давлением армии РФ четвертого декабря украинцы неформально приняли решение об эвакуации из Артемовска.  «Частные эвакуаторы» за нескромное вознаграждение готовы вывезти из города людей и грузы — от 100 килограммов до 22 тонн. Готовы эвакуировать бизнес и производства, обещают золотые горы — оформление пособий, временного проживания и т. д.

В Артемовске до сих пор остается около 15 тысяч мирных жителей, уезжать они отказываются. ВСУ их откровенно не любят, называя «ждунами».

Уже сейчас город находится в нашем оперативном окружении. Дороги простреливаются, поставка оружия, боеприпасов крайне затруднена. Российские подразделения «зажимают в клещи» ВСУшников. Вчера, 16 декабря, бои переместились на территорию частного сектора.

Как будут вести себя украинские войска, можно только предполагать. Обычно Залужный всегда отдает команду на вывод войск для того, чтобы сберечь солдат, а Зеленский, наоборот, требует воевать до последнего и держать оборону до тех пор, пока это возможно.

Я думаю, что, скорее всего, поступит приказ Зеленского, и из-за этого, чтобы сберечь жизни российских солдат и в то же время решить задачу освобождения Артемовска, мы будем продолжать тактику окружения.

Отмечу, что населенные пункты Северное и Красногоровка позволяют брать Артемовск в полукольцо, являясь фактически ключом к Артемовску. Хотя сам город вроде бы ограничивается позиционными боями и небольшим продвижением наших войск непосредственно по городу, когда приходится брать здание за зданием. Мы в отличие от американцев не используем «ковровые бомбардировки» и не разрушаем жилые дома. Мы предпочитаем пусть медленную, но более гуманную тактику, которая спасает жизни мирных граждан.

При этом ВСУ несут страшные потери - тысячи убитых и раненых. По данным российского минобороны, только в ноябре Украина потеряла более 8300 военных.

Ввиду этих чудовищных потерь в Артемовск на днях прибыли «черные трансплантологи», занимающиеся изъятием органов убитых или смертельно раненных украинских военных

Это небезызвестная Элизабет Дебрю с представителями так называемой ЧВК «Моцарт»: Джон Уэсли, Эндрю Мильбурн (основатель ЧВК «Моцарт»), Генри Розельфельд. Эти люди засветились как «охотники за органами» еще в 2014–2015 году, когда шли ожесточенные бои на территории Донбасса. Схема существовала уже в ноябре 2014 года, органы отправляли в западные страны, в частности в Германию, а также в Израиль. Этой операцией руководил украинский полковник Мищенко, его подчиненные имели доступ к местам хранения тел погибших и к смертельно раненым. Голландка Дебрю командовала изъятием органов, при этом часто сама могла провести такую операцию.

Отмечу, что на высшем уровне на Украине торговлю органами ещё с 2014 года курирует «оранжевая крыса» Юлия Тимошенко.

Вчера, 16 декабря, отделение одного из взводов украинской армии (12 чуваков) в полном составе сдалось в плен под Артемовском. Солдаты ВСУ из-за низкого морального духа и отсутствия подкреплений в тяжелых условиях приняли решение не оказывать сопротивление и сохранить свои жизни.

Сейчас украинские военные категорически саботируют приказы своего командования о переходе в контрнаступление в районе Артемовска.

А Авдеевскую группировку перемалывает наша крупнокалиберная артиллерия.

С юга идут бои в Первомайском. Здесь Авдеевку обходят силы 1-го армейского корпуса. Важно выйти к Орловке, откуда бандеровцы тоже бьют по Донецку, и перерезать пути подвоза боеприпасов, ГСМ и провианта. С севера Авдеевку обходит 9-й полк, чтобы завершить окружение.

ВСУ серьезно огрызаются. В начале декабря они предпринимали попытки прорывов в районе Песок и Водяного, но были отброшены с серьезными потерями. Сейчас Киев продолжает бросать на авдеевское направление подкрепления.

С освобождением Авдеевки нам откроется простор для освобождения Краматорска и Славянска. Потери украинцев на этом направлении составляют примерно 250-700 человек ранеными и убитыми в день. Из-за этого ВСУ вынуждены проводить постоянную ротацию под Авдеевкой. Там у них довольно крупная и очень хорошо окопанная группировка численностью в несколько тысяч человек.

Отмечу, что 14 декабря российские войска взяли под контроль основную часть населенного пункта Водяное!

 

С начала месяца мы постепенно выдавливаем противника из Марьинки, которую, к сожалению, нам не удавалось освободить с конца февраля. Марьинка - небольшой населенный пункт, однако ее стратегическое значение заключается в непосредственной близости к Донецку (около 35 километров).

Отмечу что Марьинку, причем с большими потерями, ополченцы ДНР практически брали и в 14-м и в 16-м годах, но враг успешно контрнаступал.

Напомню, что еще в конце лета почти 75% Марьинки контролировалось армией России, но враг, отброшенный назад, сумел с помощью арты выбить наших бойцов и вновь закрепиться в поселке.

Правда, перелом в борьбе за Марьинку произошел в конце ноября, когда мы оттеснили подразделения 79-й бригады ВСУ в район сооружений газового хозяйства и они потеряли контроль над юго-западной частью города. Тогда же российские войска лишили ВСУ возможности контратаковать, взяв контроль в районе автотранспортного предприятия АТП 11420 и над развилкой трассы О-0530

Неделю тому назад командование ВСУ вывело из Марьинки несколько подразделений. Это дало повод говорить либо о возможной ротации находившихся там и понесших значительные потери подразделений, либо о том, что у ВСУ все меньше возможностей удерживать рубежи обороны на этом направлении.

А мы с каждым днем вклиниваемся все глубже и глубже - 60%, 70% города постепенно накрывается армией РФ. Наше продвижение в Марьинке медленное, дом за домом. В идеале осталось четыре километра, чтобы закрыть вместе с промзоной.

На сегодняшний момент Марьинка находится в плотном кольце армии России и  бои идут в центре города. Наши войска осваиваются на освобожденной территории. Трасса на Красногоровку (Геологическая улица), по которой осуществлялось снабжение ВСУ в Марьинке, с восбмого декабря находится под контролем ВС РФ. Дopoгa нaхoдится пoд oгнем poссийскoй дaльнoбoйнoй apтиллepии — САУ «Μстa-С» и «Гиaцинт-С» кaлибpa 152 мм. Кpoмe тoгo, eе кoнтpoлиpуют бeспилoтники и вepтoлеты apмeйскoй aвиaции ΒС РΦ.

Поэтому 79-я дecaнтнo-штурмoвaя бригaдa ВСУ лишилacь вoзмoжнocти получать боеприпасы.

Отмечу, что взятие Марьинки под контроль сделает Петровский район, Александровку и микрорайон Текстильщик Донецка недоступными для обстрелов со стороны ВСУ.

Седьмого декабря под наш контроль перешел поселок Яковлевка под Соледаром, который является фактически северо-восточными воротами в этот город. На данную минуту можно констатировать, что даже переброшенные резервы ВСУ в Соледарско-Артемовскую агломерацию, не могут остановить продвижение наших войск.

Если Артемовск - это краеугольный камень украинской оборонительной линии в Донбассе, а Марьинка - то место, откуда украинские силы обстреливают город Донецк, то взятие под контроль Угледара позволит нашим силам продвинуться в направлении Запорожья и таким образом предотвратить любые вероятные покушения на сухопутный коридор в Крым и порты Азовского моря.

Правда, дела на этом направлении сейчас не очень. Вчера в районе Угледара очередная попытка наших войск продвинуться и пробить лбом долговременную оборону противника заглохла.

Отмечу, что наш враг тоже не дремлет. Бандеровцы планируют наступление в Запорожской области. Туда Киев стал стягивать силы еще в сентябре - невиданная по численности группировка боевиков, 70% которых составляют наемники из стран НАТО.

Сейчас ВСУ ежедневно подтягивают на Запорожское направление множество РСЗО – и «Ураган», и «Ольху», помимо тех же HIMARS, MARS-II, MLRS.

Кстати, западные эксперты также считают, что украинские войска готовятся к четвертому контрнаступлению. Киев сосредотачивает механизированные силы вокруг Гуляйполя. Возможная атака будет направлена на захват большей части российских территорий на юге и оттеснение российских войск к узкому перешейку, соединяющему Херсонскую область с Крымом.

Для осуществления этого плана украинским войскам нужно продвинуться на 200 миль и разбить дюжину или более русских бригад и полков.

Однако ВСУшникам потребуется сосредоточить очень много сил, чтобы запорожское наступление увенчалось успехом. В итоге мы увидим, как бандеровские войска собираются для удара и нанесем сокрушительный превентивный удар при помощи артиллерии.

Отмечу, что 12 декабря украинскими террористами был поврежден мост в селе Константиновка в пригороде Мелитополя (у опоры моста была заложена взрывчатка).  Основная цель террористов - нарушить поставки жизненно важных грузов: продуктов, лекарств и стройматериалов на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей.

В тот же день бандеровцы совершили покушение на заместителя главы Херсонской области Виталия Булюка в Скадовске. Сработала мина направленного действия. Погиб водитель, а Виталий получил ранение.

Как мы видим, бандеровцы, не способные победить нас на поле боя, опускаются до мерзких терактов, провокаций и массовых убийств жителей Донбасса с помощью НАТОвской арты.

С 27 ноября обстрелы Донецка провели к смерти более 30 человек и ранению еще ста. Кроме того, известно о повреждениях 234 многоквартирных домов и 106 частных жилых домов, 31 учреждения образования и 92 иных инфраструктурных объектов.

А 15 декабря Донецк пережил самый мощный обстрел с 2014 года. С утра ВСУ выпустили по мирным жителям 40 ракет из РЗМО БМ-21 «Град». Под обстрелами оказался квадрат пересечения проспекта Богдана Хмельницкого и Университетской улицы, Школьный бульвар, Набережная улица, район Крытого рынка. Есть попадания в жилые дома — по проспекту Ватутина, Школьному бульвару, проспекту Мира, улице 50 лет СССР, бульвару Шевченко, Театральному проспекту. Пострадали здания студенческой больницы, школы №2, детского сада № 15, многоквартирные дома. Сгорели автомобили на парковке у бизнес-центра «Столичный». Один снаряд попал в купол Преображенского Собора, есть данные о возгорании столовой и нескольких корпусов ДонНТУ.

На фоне бандеровской агрессии уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова 14 декабря обратилась в ООН из-за того, что в регионе нарастает гуманитарная катастрофа на фоне регулярных обстрелов со стороны ВСУ. По словам Дарьи, очевидной целью указанных антигуманных действий Киева является террор мирного населения Донбасса и его планомерное уничтожение, а также причинение максимального урона гражданской инфраструктуре и объектам, находящимся под защитой Женевских конвенций 1949 года. Она также привела статистику разрушений инфраструктуры региона, напомнив, что время от времени ВСУ наносят удары по предприятиям вредной промышленности.

Будем надеяться на то, что ООН отреагирует на заявление Морозовой и потребует у Киева прекратить геноцид в Донбассе. Иногда эта организация принимает правильные решения. Так, 15 декабря Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.

За документ под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» проголосовали 120 стран, воздержались - десять, против - 50.

Понятно, что не поддержали эту резолюцию страны Запада и Украина - то бишь те, кто идет стопами гитлеровских фашистов и проводит геноцид жителей Донбасса».

 

Автор: Бенес Айо
Бенес Айо
зона СВО
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В Миассе построят новый крытый хоккейный каток
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Анонсы
16.12.2022

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Совет директоров Банка России вновь не стал менять размер ключевой ставки и сохранил её на уровне
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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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