Челябинская область отмечена наградой как лидер и наставник в промышленном туризме

Челябинская область вошла в число регионов-лидеров по промышленному туризму и отмечена наградой за наставничество и организацию межрегиональных проектов.

Награду губернатору Алексею Текслеру вручил помощник Президента РФ Максим Орешкин.

Итоги финала II Всероссийского акселератора по промышленному туризму «Открытая промышленность», проводимого Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с РАНХиГС при поддержке Минпромторга России, были подведены на пленарном заседании, которое прошло в Москве.

«Как сказал недавно президент, началась новая модель экономического роста. Промышленность – столп этой новой модели, а туризм – это то, что ориентировано на внутренний спрос. Все, что связано с промышленным туризмом, у нас получается на стыке. Чем больше мы будем показывать эти предприятия, тем больше людей, молодежи будут вдохновляться этой сферой, будут выбирать это своей работой», - отметил помощник президента России Максим Орешкин.

Участники рассказали о влиянии промтуризма на развитие российской промышленности и формирование кадрового капитала, о важности открытия региональных предприятий для туристов и профориентации и дальнейших планах по развитию этого направления.

В Челябинской области работа по развитию и продвижению промышленного туризма ведется на протяжении нескольких лет. Второй год подряд регион принимает участие во всероссийском акселераторе по промышленному туризму. Сейчас Южный Урал входит в ТОП-7 регионов с самым высоким уровнем развития промтуризма по версии рейтинга «Промышленный туризм: лидеры России – 2022».

«Когда мы говорим о развитии региона – нет мелочей. Тема промышленного туризма широкая. Развивая его, мы отмечаем большое количество эффектов», - подчеркнул Алексей Текслер, выступая на заседании с докладом.

Большая программа по развитию промышленного туризма в стране началась в 2019 году. «Сегодня у нас в проекте участвует уже 50 регионов, 400 предприятий открыли свои двери с новыми туристическими маршрутами, - отметила глава АСИ Светлана Чупшева. - У нас появилось три российских центра компетенций – в Кемеровской и Челябинской областях, в Пермском крае. Это регионы, которые начинают обучать команды регионов, сотрудников предприятий в зависимости от направления туристических маршрутов».

В Челябинской области 40 предприятий уже реализуют экскурсии на свое производство. А семь из них прошли Акселератор по развитию промышленного туризма, организованный АСИ. Это «Компания АиР», ММК, Златоустовская оружейная фабрика, Группа Магнезит, ЧТПЗ, СКБ «Турбина», Макфа.

Кроме того, в 2022 году в Челябинской области был открыт первый в России центр компетенций по развитию промышленного туризма на базе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» совместно с АСИ и правительством региона. Его главная задача – подготовка специализированных гидов-экскурсоводов, а также создание демонстрационных площадок, на которых предприятия могут обмениваться опытом и делиться достижениями в сфере промышленного туризма.

«Сегодня сюда приходит молодежь и видит, как динамично развивается предприятие. Возникает интерес прийти и работать здесь, что тоже очень важно», - подчеркнул Алексей Текслер.

ММК открыл двери для туристов пять лет назад - в 2018 году. В настоящее время комбинат предлагает семь туристических маршрутов. В 2022 году металлургический гигант посетили более 11,3 тысячи человек. «Мы видим огромный интерес к ММК со стороны туристов. Изначально мы ставили задачу по профессиональной ориентации для школьников и предоставлению магнитогорцам, не работающим на комбинате, возможности узнать, как устроено предприятие, от которого зависит благополучие Магнитки и не только, – отметил генеральный директор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павел Шиляев. - Сегодня же к нам специально приезжают гости из Москвы, Санкт-Петербурга, других регионов страны, чтобы вживую увидеть мощь южноуральского промышленного гиганта».

Кроме того, крупные промышленные предприятия Челябинской области организуют специальные экскурсии, на которых рассказывают о внедряемых экологических программах. «К примеру, цех «Высота 239» ЧТПЗ – один из лучших цехов в металлургической отрасли, пример «белой металлургии». Все это дает многочисленные эффекты: экономика, экология, профориентационная работа», - отметил Алексей Текслер.

В качестве примера глава региона привел и Златоустовскую оружейную фабрику. «Промышленные предприятия Златоуста мы включили в национальный туристический маршрут, который проходит по горной части региона с посещением национального парка «Таганай». Таким образом, промышленный туризм вносит свой вклад в развитие туризма в целом», - отметил губернатор.

В настоящее время в Челябинской области количество посещений в рамках промышленного туризма превысило 60 тысяч. Губернатор отметил, что добиться этих успехов удалось благодаря четкой выработанной стратегии, а также взаимодействию с АСИ. «К 2025 году планируем увеличить количество посещений втрое, - резюмировал Алексей Текслер. - Более 20 регионов нас посетили в качестве региона-наставника по промышленному туризму. Будем продолжать и дальше развитие темы промышленного туризма».

Замглавы Минпромторга России Алексей Беспрозванных отметил рост интереса других регионов и предприятий к акселератору по промышленному туризму после появления первых результатов, в частности, увеличения туристических потоков. Предприятия начали заниматься популяризацией своих брендов, привлечением новых специалистов, многие субъекты уже разработали региональные стратегии промтуризма – дорожные карты, встроенные в общие стратегии по развитию местного туризма, отметил замминистра. Он подчеркнул, что сейчас 400 предприятий проводят экскурсии для туристов, всего в проект только в этом году вовлечено 800 тысяч человек, ожидается рост этой аудитории в 1,5 раза к 2024 году.

По итогам пленарного совещания состоялось награждение регионов – наставников, которые осуществляли обучение и инициировали межрегиональные проекты по промышленному туризму. Награды получили Челябинская, Амурская, Нижегородская, Ростовская, Свердловская область, Пермский край, Кузбасс и Москва.