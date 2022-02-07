Четвертый день Олимпиады: хоккеистки играют в защитных масках, Россия теряет лидерство в медальном зачёте

Сборная России уступила лидерство в медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине. На первое место с тремя золотыми медалями вырвалась Швеция. Рокировка произошла по итогам соревнований в гигантском слаломе, в которых одержала победу Сара Хектор.

Удача сегодня отвернулась и от российских хоккеисток. Женская сборная проиграла команде Канады в матче группового этапа олимпийского турнира со счетом 1:6. Матч начался с опозданием на час. Канадские хоккеистки отказались выходить на лёд из-за того, что у некоторых россиянок не оказалось результатов тестов на коронавирус. В итоге участницы обеих команд играли в защитных масках для лица. После второго периода, когда российские спортсменки получили результаты тестов, девушки маски сняли. Но на результатах игры это никак не отразилось.

Таким образом, на первое место в медальном зачёте вышла сегодня Швеция (3 золотых медали). Сборная России (2 золота, 2 серебра, 2 бронзы) занимает вторую строчку. Третьей идёт Норвегия (2-0-1). В пятёрку лидеров также входят Канада и Китай. США расположились на 14-ой строчке.

Напомним, ранее золотые медали для российской команды завоевали лыжник Александр Большунов (скиатлон) и фигуристы в командном турнире. При этом первое место в фигурном катании россияне себе обеспечили досрочно. По регламенту для юридического оформления победы Камиле Валиевой было достаточно лишь исполнить свой номер произвольной программы до конца. В итоге спортсменка выступила с лучшим результатом соревнований — 178,92 балла. Также она стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх.

Триумфом россиян закончились и соревнования по скиатлону. Несмотря на падение на спуске, чемпион мира Александр Большунов финишировал с гигантским отрывом в 1 минуту 11 секунд, серебро досталось другому нашему спортсмену – Денису Спицову. Ещё одно серебро принесла лыжница Наталья Непряева. Бронзу выиграли фристайлистка Анастасия Смирнова в могуле и биатлонисты в смешанной эстафете.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.