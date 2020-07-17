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Число случаев коронавируса в России превысило 759 тысяч, в УрФО – 55 тысяч

Федерация
Вчера, 22:54
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в России выявлено 6 тысяч 406 заболевших новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах. Из них у 26% инфицированных нет клинических проявлений заболевания (доля этой категории заболевших снизилась по сравнению с прошлыми сутками). Выписано по выздоровлению за сутки – 7 тысяч 681 пациент.

В Российской Федерации с начала пандемии зафиксировано 759 тысяч 203 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 0,9%), в том числе в Москве – 232 тысячи 376 случаев.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 539 тысяч 373 человека, в Москве – 169 тысяч 637 человек (плюс 682). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В Уральском федеральном округе (УрФО) с момента пандемии подтверждено 55 тысяч 779 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 17 тысяч 285 человека (регион занимает пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Ханты-Мансийском автономном округе – 13 тысяч 494 (округ вышел на шестое место по числу случаев коронавируса в стране), в Челябинской области – 9 тысяч 931 случай, в Ямало-Ненецком автономном округе – 8965, в Тюменской области – 4451, в Курганской области – 1653.

Коронавирус унес жизни 12 тысяч 123 человека (за сутки – 186). По данным федерального оперативного штаба, наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 4271, в Санкт-Петербурге – 1728, Московской области – 1043, в Республике Дагестан – 422, в Нижегородской области – 325, в Красноярском крае – 256. В остальных субъектах меньшее число.

В УрФО зарегистрировано 572 случая смерти от коронавируса: в Челябинской области (по данным областного штаба) – 203 (в том числе 86 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 188, в Ханты-Мансийском автономном округе - 97, в Ямало-Ненецком автономном округе – 59, в Тюменской области – 22, Курганской области – 3.

В мире по состоянию на 17 июля 2020 года зарегистрировано 13 миллионов 798,6 тысячи подтверждённых случаев заболевания, вызванных коронавирусной инфекцией (прирост за сутки 1,87%). Умерло 589 тысяч 639 человек (прирост за сутки 1,01%).

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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