Депутаты Госдумы запретили смену пола без медицинских показаний

Сегодня, 14 июля, Госдума в окончательном третьем чтении одобрила законопроект, который вводит полный запрет на операции по смене пола без медицинских показаний. Также исключена госрегистрация смены пола без операций. Об этом сообщается на сайте Государственной думы РФ.

«Это решение защищает наших граждан, детей. Вдумайтесь: операций по смене пола в США за последние 10 лет стало больше в 50 раз — трансгендеров (по данным 2022 г.) 1 млн 640 тыс., среди которых 1 млн 300 тыс. взрослых (0,5 % взрослого населения) и 340 тыс. подростков (1,4 % всех детей США в возрасте 13–17 лет)», — написал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем канале в Telegram.

Поправки, авторами которых выступили руководители всех думских фракций, вносятся в федеральные законы «Об актах гражданского состояния» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». В частности, как говорится в проекте закона, «медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола». При этом предполагается запрет на прием медицинских препаратов в тех же целях.

«Обратите внимание, что после того, как Минздрав издал приказ, разрешающий частным клиникам на основе диагноза «транссексуализм» делать операции по смене пола, их число стало расти каждый год. Нередко пол сначала меняют просто на бумаге, в паспортном столе. В ряде случаев – при помощи медицинского вмешательства. Некоторые молодые люди делают это, чтобы не служить в армии», – прокомментировал ситуацию, которая подтолкнула депутатов на внесение поправок в законодательство, лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Парламентарий привёл данные МВД России, согласно которым в период с 2016 по 2022 год за заменой паспортов гражданина Российской Федерации по основанию «изменение пола» обратились 2990 человек. В 2016 году – 142 человека, а в 2022 году – уже 996 человек.

«Такая вот интересная статистика. В этой связи депутаты приняли решение о введении запрета на смену пола, за исключением тех случаев, когда операцию действительно надо проводить по медицинским показаниям при наличии врожденного физиологического заболевания. Чтобы получить разрешение на операцию, нужно будет пройти через специальную медкомиссию из числа представителей государственных медицинских учреждений. Это важно, так как сейчас в частных клиниках получить диагноз «транссексуализм» можно всего за 30 тысяч рублей. Штампуется живенько, быстренько, и производство справок поставлено на поток», – заключил Сергей Миронов.

Перечень аномалий, при которых показана смена пола, будет утвержден правительством РФ.

Как уточнили в пресс-службе Госдумы, в документ внесен ряд поправок. В частности, после вступления закона в силу будут аннулированы все справки о смене пола, по которым человек сделал операцию, но еще не поменял паспорт. Смена пола одним из супругов станет основанием для аннулирования брака. Также люди, сменившие пол, не смогут усыновить детей и оформить попечительство над ними.