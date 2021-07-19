Десятка за прививку: в России хотят поддержать вакцинировавшихся пенсионеров

В России появилась инициатива, призванная стимулировать вакцинацию среди граждан пенсионного возраста. За прививку от covid-19 пожилым предложили ввести пособие. Соответствующее письмо в Минтруд отправил депутат Госдумы Василий Власов.

Материальные стимулы для людей преклонного возраста уже начали вводить в ряде российских регионов. Однако единой финансовой поддержки от государства на федеральном уровне еще нет, пишет в обращении парламентарий и предлагает выплачивать всем пенсионерам, поставившим вакцину, по 10 тыс. рублей.

Василий Власов просит Минтруд проработать вопрос целесообразности такой меры поддержки граждан, получающих пенсии по старости, передает RT.

Меры по стимулированию уже действуют в Москве, Магаданской, Курской области и других регионах. За прохождение вакцинации пенсионеры получают по 1000-3 000 рублей наличными деньгами или сертификатами.