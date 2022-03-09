Девятого марта Россия объявила на Украине «режим тишины» и открыла новые гуманитарные коридоры

С десяти утра среды, девятого марта, Россия объявила на Украине «режим тишины» и заявила о своей готовности к открытию гуманитарных коридоров.

Такое заявление накануне сделал руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Данное решение, по его словам, принято «несмотря на постоянные срывы украинской стороной мероприятий по открытию гуманитарных коридоров, но с учетом обостряющейся гуманитарной ситуации, обусловленной бесчинствами и беспределом со стороны националистов, а также в целях обеспечения безопасности мирного населения и иностранных граждан».

Гуманитарные коридоры открываются в РФ из Киева и прилегающих населенных пунктов через территорию республики Беларусь в Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию, в южном направлении – по согласованию с украинской стороной; из Чернигова через территорию Беларуси в Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию, в южном направлении – по согласованию с украинской стороной; из Сумы по двум маршрутам - в Полтаву и Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения, в южном направлении – по согласованию с украинской стороной; из Харькова в Белгород – далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения, в Львов, Ужгород, Ивано-Франковск – по согласованию с украинской стороной; из Мариуполя по двум маршрутам: в Ростов-на-Дону через Новоазовск и Таганрог, в Запорожье – по согласованию с украинской стороной; из других населенных пунктов – по согласованию с украинской стороной.