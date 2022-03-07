Вооруженные силы РФ объявили «режим тишины» на Украине и открыли гуманитарные коридоры

Вооруженные силы Российской Федерации с десяти утра понедельника, седьмого марта, объявили «режим тишины» на Украине и открыли гуманитарные коридоры.

Об этом сообщил межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине.

Данное решение принято с учетом катастрофической гуманитарной обстановкой и ее резким обострением в городах Киев, Харьков, Сумы и Мариуполь, а также по личной просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона, с которой он обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Гуманитарные коридоры открыты из Киева (Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (РБ), Гомель - с последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию); из Мариуполя (маршрут №1 – Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения; маршрут №2 – Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье); из Харькова – (Харьков, Нехотеевка, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения); из Сум (маршрут №1 – Сумы, Суджа, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения; маршрут №2 – Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубны, Полтава).

«Указанная информация доведена до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы, включая средства массовой информации. Требуем от украинской стороны неукоснительно выполнить все условия по созданию гуманитарных коридоров на перечисленных направлениях и обеспечить организованный вывод мирных жителей и иностранных граждан. При этом на период открытия гуманитарных коридоров Вооруженные Силы Российской Федерации осуществят непрерывный объективный контроль проведения эвакуации, в том числе с применением БпЛА. Поэтому предупреждаем, что все попытки украинской стороны очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны. Ждем от официальной киевской власти, а также от руководства перечисленных городов конкретных действий», - такое заявление сделал межведомственный штаб сегодня, седьмого марта.