Донецк обстреляли с применением запрещённого кассетного заряда

По центру Донецка сегодня, 14 марта, был нанесен удар с применением ракетного комплекса «Точка-У». Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Отмечается, что целью атаки было поражение административного центра столицы ДНР. По предварительной информации погибло более 20 мирных жителей, в том числе дети. Раненых, по разным оценкам, от 9 до 20 человек.

«Разлет боеприпасов и их поражающих элементов фиксируется в радиусе 500 метров от Дома Правительства. Полные данные о погибших и раненых уточняются», - говорится в сообщении.

Информацию об обстреле подтвердил также глава ДНР Денис Пушилин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Он отметил, что «Точка-У» несла кассетный заряд, применение которого запрещено. Избежать несоизмеримо больших жертв удалось благодаря тому, что ракета была сбита.

«Точку-У» удалось сбить, но даже обломки принесли такие повреждения, и самое страшное - это гибель гражданского населения. В районе банкомата люди просто стояли в очереди, стояли на остановке. 20 человек - это по предварительным данным погибших, еще девять раненых. Среди погибших есть дети», - сообщил Пушилин.

По его словам, запуск ракеты был произведён с территории Донецкой области, которая находится под контролем Вооружённых сил Украины. По погибшим жителям Донецка в республике будет объявлен траур.

Отметим, что «Точка» - это советский тактический ракетный комплекс, предназначенный для поражения важных целей в тактической глубине построения войск противника: наземных средств, разведывательно-ударных комплексов, пунктов управления, стоянок самолетов и вертолетов. Дальность стрельбы - до 120 км. По данным ТАСС, сухопутные войска России завершили перевооружение с комплексов «Точка-У» на более современные «Искандер-М» в 2019 году.