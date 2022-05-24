24.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 25 мая
24.05.2022
Челябинских школьников за успехи в Просветительских играх наградил Сергей Кириенко
24.05.2022
Молодёжный театр приглашает челябинцев на премьеру «Русское. Островский»
24.05.2022
Южноуральские полицейские поймали в Майкопе серийного «тяжелобольного» мошенника из сети
24.05.2022
Эксперт: Дело Додона - зачистка политического поля Молдавии
24.05.2022
«Наш дом» из Озерска завершил 74-й театральный сезон под крики «Браво!»
Эксперт: Дело Додона - зачистка политического поля Молдавии
24.05.2022
Бывшего главу Молдавии Игоря Додона подозревают в измене Родине
23.05.2022
Что ждет американского генерала и британских прихвостней после позорной сдачи в плен
19.05.2022
НАТОвский переворот, борьба добра со злом - основные тезисы финского «сепаратиста»
16.05.2022
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
24.05.2022
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
23.05.2022
Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
23.05.2022
Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист
23.05.2022
Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку
23.05.2022