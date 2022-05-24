Эксперт: Дело Додона - зачистка политического поля Молдавии

Обыски в доме экс-президента Молдавии Игоря Додона, продолжающиеся с утра сегодняшнего вторника, 24 мая, связаны с зачисткой молдавского политического поля перед крупными событиями в Приднестровье, - прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Ранее глава пресс-службы генпрокуратуры Молдавии Марианна Керпек сообщила, что в доме экс-президента проводятся обыски. Додона подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении и предательстве родины. Керпек не подтвердила информацию ряда молдавских СМИ о том, что Додон был задержан на 72 часа.

"Думаю, что это идет зачистка молдавского политического поля перед какими-то крупными событиями. Прежде всего, наверное, будет решаться вопрос с Приднестровьем и Гагаузией. Здесь Додон никоим образом не выступал в роли "ястреба", поэтому, по задумке, его следовало бы как-то устранить. Думаю, что этот "заказ" шел из Бухареста, из Румынии", – сказал Вадим Трухачев.

По его мнению, дело идет к обострению ситуации в регионе.

"Я думаю, что надо готовиться к обострению обстановки в Приднестровье. Причем "пушечным мясом", если, не дай бог, дело дойдет до войны, будет выступать Украина. Румыния туда не полезет. Румынии интересно поглощение остальной части Молдавии. Приднестровье она вполне может отпустить в свободный полет. А на Украине на сей счет уже были звоночки, что там есть желающие выступить в этой роли – желающие ликвидировать Приднестровье как "пророссийское образование в своем тылу"", – отметил эксперт.