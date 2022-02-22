Германия приостанавливает сертификацию «Северного потока-2»

Германия приостанавливает процесс сертификации газопровода «Северный поток-2» до дальнейшего уведомления. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передаёт немецкое издание Der Tagesspiegel.

Такое решение Шольц обосновал тем, что Россия нарушила «все международные соглашения» и пошла на «непонятный, неоправданный» шаг, признав самопровозглашённые республики Донбасса.

По словам канцлера ФРГ, остановка газопровода - это «чёткий сигнал Москве о том, что такие действия не останутся без последствий». Олаф Шольц при этом выразил мнение, что «у России нет поддержки в мире» в вопросе признания ДНР и ЛНР.

Напомним, «Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря от российской Усть-Луги до немецкого Грайфсвальда. Работы по укладке труб газопровода завершились в сентябре 2021 года.

Предполагается, что «Северный поток-2» должен вдвое увеличить мощность уже работающего газопровода «Северный поток-1» и снабжать дешёвым энергоносителем миллионы немецких домохозяйств. Попытки немецких властей найти экономически целесообразную альтернативу российскому газу пока были безуспешны.