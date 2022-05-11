Бывший офицер ГДР: Пройти в «Бессмертном полку» было большой честью для меня

Бывший офицер ГДР Зигфрид Айхнер заявил, что для него было большой честью участвовать в «Бессмертном полку» - с портретом своего отца иностранный гость прошелся по центру Москвы.

Как сообщает РЕН.ТВ, отец германского военнослужащего с 1945-го по 1949-й год работал на шахте в Ростове-на-Дону, а затем вернулся на Родину с товарищем из СССР.

Айхнер-старший несколько лет работал с советской-германской компанией, стал офицером национальной народной армии, всегда был связан с советской армией.

«Плечом к плечу стояли, отец был этому очень рад», - сказал Зигфрид Айхнер, подчеркнув, что «Бессмертный полк» - серьезная демонстрация того, какие у российского народа отношения со своей Родине.

«То, что у нас на Западе, в мире было рассказано - в газетах, на телевидении - это большая ложь», - подчеркнул германский гость.

Кроме того, в акции «Бессмертный полк» в столице России принял участие президент международной организации «Freidenker» Клаус Хартманн, который пронес в колонне «Бессмертного полка» фотографию казненного фашистским режимом председателя Немецкой лиги вольнодумцев Макса Сиверса.