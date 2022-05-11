11.05.2022
Сотрудники УФСБ по Челябинской области ликвидировали нарколабораторию
11.05.2022
Бывший офицер ГДР: Пройти в «Бессмертном полку» было большой честью для меня
11.05.2022
В Долгодеревенском для пациентов больницы запустят «умный» чат-бот
11.05.2022
За сутки заболели ковидом 146 южноуральцев, выздоровело 147, умерло четверо
11.05.2022
Челябинцев приглашают обсудить дизайн-код вывесок
11.05.2022
Алексея Текслера просят устранить бродячий скот в Кундравах
Бывший офицер ГДР: Пройти в «Бессмертном полку» было большой честью для меня
11.05.2022
Ветераны Челябинской смогут бесплатно ездить на такси до конца 2022 года
11.05.2022
Грандиозный салют и гигантская Z на фасаде «Нептуна» покорили сердца миасцев
09.05.2022
Челябинских ветеранов с Днем Победы поздравил Дмитрий Певцов
09.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022
Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев
09.05.2022
Челябинск отмечает Великую Победу
09.05.2022
Праздничная афиша на День Победы в Челябинске и Магнитогорске
06.05.2022