Глава МЧС назвал причины пожаров в Челябинской области, уничтоживших дома в двух поселках

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Евгений Зиничев доложил президенту Владимиру Путину о предварительных причинах ландшафтных пожаров в Челябинской области, которые уничтожили более семи десятков домов в поселках Джабык и Запасное.

Об этом шла речь на совещании в Магнитогорске, которое президент провел в режиме видеоконференции. Обсуждалась ситуация с паводками и природными пожарами в субъектах Российской Федерации, а также ход ликвидации их последствий.

По словам губернатора Алексея Текслера, пожар в Джабык-Карагайском бору (Карталинский район на юге Челябинской области) продолжался с 8 по 12 июля. Огонь перекинулся на населенные пункты. Всего в результате пожара сгорело 72 дома.

Было повреждено 15 тысяч гектаров лесных насаждений, из них 4,5 тысячи гектаров погибли.

Как доложил Евгений Зиничев, по фактам перехода огня в населенные пункты дознавателями МЧС были возбуждены уголовные дела.

«В ходе предварительных следственных действий установлено, что два из трех очагов пожара возникли в результате неосторожного обращения с огнем. Предварительной причиной возникновения третьего пожара является так называемая сухая гроза, однако и эта версия пока нуждается в дополнительной проверке», - рассказал глава МЧС России.

ФОТО: пресс-служба Кремля