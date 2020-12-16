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Госпитализированным старикам и инвалидам прописали сиделок

В России появится новый вид социальной услуги. Теперь в больницах за инвалидами и пожилыми людьми будет ухаживать социальные работники. Новведение вводит своим постановлением правительство РФ.

Как следует из документа, сопровождать подопечных специализированных учреждений при госпитализации в медицинские учреждения будут соцработники для осуществления ухода за ними. Как правило инвалиды и пожилые граждане, которые проживают в домах престарелых и других спецучреждениях не могут сами себя обслуживать и нуждаются в помощи соцработника.

Сейчас для того, чтобы соцработник смог помогать таким гражданам в больница, требуется оформление служебной командировки. И этот процесс требует много времени и сил, поэтому таким механизмом не пользуются. Изменения позволят соцработникам беспрепятственно ухаживать за инвалидами и стариками, уточняет “Парламентская газета”..