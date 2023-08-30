Губернатор: Последствия атаки на аэропорт в Пскове устранены, никаких ограничений вводиться не будет

Последствия атаки украинскими беспилотниками на аэропорт в Пскове устранены. Жертв нет, ущерб оценивается. Дополнительных ограничений ни в регионе, ни в самом городе вводиться не будет, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Напомним, псковский аэропорт был атакован украинскими беспилотниками в ночь на 30 августа. По информации ГУ МЧС по Псковской области, загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

«Аэропорт был атакован беспилотниками. Последствия атаки устранены. Жертв и пострадавших нет. Все возгорания локализованы. Ущерб сейчас оценивается профильными ведомствами», - сообщил глава региона.

В результате атаки гражданская инфраструктура не пострадала. Сегодня аэропорт закрыт до окончания следственных и иных мероприятий. «По предварительной информации, взлетно-посадочная полоса осталась в нормативном состоянии, - рассказал Михаил Ведерников. - После завершения всех мероприятий аэропорт возобновит свою работу. Рассчитываю, что это будет сделано уже завтра».

Губернатор добавил, что по итогам произошедшего будут производиться оперативные, проверочные мероприятия, в том числе на дорогах.

«Но каких-то дополнительных ограничений ни для региона, ни для города Пскова вводиться не будет, - особо подчеркнул Ведерников и обратился к жителям. - Если вы видите иную информацию в сети – это фейк».

Губернатор поблагодарил жителей за самообладание и спокойствие и заверил, что продолжит публиковать на своих страницах всю общественно важную, проверенную информацию по мере ее поступления.

ВИДЕО:Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова