Итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле: выработаны конструктивные решения

Российская сторона оценивает переговоры Москвы и Киева в Стамбуле как конструктивные. Об этом сегодня, 29 марта, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский по итогам первого переговорного дня, передаёт РИА «Новости». Итогом встречи стало достижение договорённости по двум позициям.

В военной сфере – это кардинальное сокращение военной активности на киевском и черниговском направлениях, в политической - возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского одновременно с парафированием (предварительным подписанием) мирного договора главами МИД.

Сразу по окончании переговоров Минобороны России сообщило о кардинальном сокращении боевых действий на киевском и черниговском направлениях. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. По его словам, решение принято в целях «повышения взаимного доверия» между сторонами переговорного процесса.

«В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходит в практическую плоскость, с учётом обсуждённых в ходе сегодняшней встречи принципов, министерством обороны РФ в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования подписания вышеуказанного договора, принято решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлении», - сообщил Фомин.

Также Владимир Мединский сообщил, что предложения украинской стороны будут переданы российскому лидеру Владимиру Путину.

По словам представителя украинской делегации Давида Арахамия, Киев предложил заключить международный договор, гарантами безопасности которого выступят страны-члены Совбеза ООН: Великобритания, Китай, США, Турция, Франция, Канада, Италия, Польша и Израиль. Некоторые из них уже высказали своё согласие, добавил Арахамия.

В Договоре, как предлагает Киев, должен быть прописан действенный механизм взаимодействия стран-гарантов: если происходит нападение на одного члена альянса, это равнозначно нападению на весь альянс. Договор должен быть одобрен на референдуме гражданами Украины, а также пройти ратификацию в украинском парламенте и в парламентах стран-гарантов.

«Это предложение не принято, мы его передаем российской стороне. Будем ждать от них ответа», — подчеркнул Арахамия.

Что касается Крыма, то предложения Киева по его статусу озвучил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он сообщил, что на переговорах в Стамбуле российской стороне было предложено на протяжении 15 лет договариваться о статусе Крыма и Севастополя, и в течение этого времени не пытаться решить вопрос военным путем.

«Что касается таких вопросов, как, например, Крым. Это отдельный пункт договора, в котором мы предлагаем зафиксировать позиции Украины и России на протяжении 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя»,— заявил Михаил Подоляк.

Ранее стороны переговорного процесса признавали, что не могут достичь согласия по ключевым вопросам, а именно по вопросу признания Украиной независимости ЛНР, ДНР и российского суверенитета над Крымом.