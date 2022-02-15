Курьер и эпидемиолог: Минтруд предложил 40 новых должностей для прохождения альтернативной службы

Министерство труда России предложило расширить список профессий для прохождения альтернативной службы. В 2022 году в перечень могут включить 40 новых должностей, среди них – артист духового оркестра и курьер. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проект приказа подготовлен на основании предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти, предоставивших сведения по свободным рабочим местам и вакантным должностям. Он включает 127 профессий и 1 034 предприятия, куда могут быть направлены молодые люди для прохождения альтернативной гражданской службы», - говорится в сообщении.

В министерстве считают, что новобранцы, которые в установленных законом случаях могут заменить службу в воинских частях гражданской службой, будут востребованы на должностях агрохимика, зубного врача, кардиоревматолога, педиатра, микробиолога, эпидемиолога, техника-программиста и экспедитора по перевозке грузов. В общей сложности в предлагаемом списке 30 должностей служащих.

Помимо этого, добавились 11 профессий рабочих. В их числе помощник воспитателя, курьер, мастер по ремонту обуви, пожарный, рабочий по благоустройству населенных пунктов, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, стеклопротирщик и столяр.

При этом 18 профессий в список не вошли. Это водитель вездеходов, дворник, животновод, зверовод, матрос и другие.