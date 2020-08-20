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Медики прокомментировали состояние Навального

Фото: 
Мария Белова
Федерация
Сегодня, 12:52
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Состояние оппозиционера и блогера Алексея Навального, впавшего в кому из-за предположительного отравления, стабильное. Он находится на аппарате искусственной вентиляции легких в БСМП-1 Омска. Диагноз будет поставлен в течение дня. Об этом сообщил прессе заместитель главврача больницы, сообщает телеграм-канал Baza.

По словам медика, в настоящее время отрабатывается несколько диагнозов, которые уточняются. Уверенности в том, что это отравление, нет, но это является одной из рабочих версий.

Между тем опрошенная силовиками сотрудница кафе, в котором утром Алексей Навальный пил чай, сообщила, что в общепите был большой поток клиентов и она не запомнила оппозиционера. Утром на смене было 4 человека: старшая смены,повар, бариста и уборщица. Девушка также уточнила, что раньше в кафе отравлений не было. Полицейские приступили к осмотру камер наблюдения.

Алексею Навальному стало плохо в сегодня утром в самолете, следовавшему из Томска в Москву. У оппозиционера появилась испарина, затем он просил с ним разговаривать, чтобы сконцентрировать создание на звуке, но затем в туалете он потерял сознание. После экстренной посадки лайнера в Омске, Навальный был госпитализирован в больницу, введен в искусственную кому и подключен к аппарату ИВЛ. Близкие блогера подозревают, что политик был отравлен и подали заявление в СК по ст. 277 УК РФ “Посягательство на жизнь”.

 

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