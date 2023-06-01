Минобороны РФ: Сорвана попытка киевского режима провести теракт против жителей Шебекино

В четверг, первого июня, утром сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино (Белгородская область), сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Около трех часов утра (по московскому времени), после интенсивного обстрела гражданских объектов в Белгородской области, украинские террористические формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска “Шебекино”», - сообщил представитель российского оборонного ведомства.

Самоотверженными действиями российских военнослужащих отражены три атаки украинских террористических формирований. Террористические формирования киевского режима были отброшены, понеся существенные потери.

Нарушения государственной границы не допущено. Уничтожено более 30 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО «Град», один пикап.

Шебекино находилось под непрекращающимся огнем с ночи: в полночь, в 3:40 и в 5:15 ВСУ обстреливали из «Града» центр и окраины города, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, администрации районов и городов сейчас занимаются вывозом людей (первую очередь, в Шебекино и в окрестных селах). В целях безопасности она будет проводиться после завершения обстрелов. Все пункты временного размещения готовы к приему людей.

«Если есть необходимость срочной эвакуации, мы защищённую технику подгоним к вашим домам», - заверил глава региона.

Дети и семьи с маленькими детьми могут отправиться на летний отдых в соседние регионы. Накануне 300 детей из Шебекинского округа приехали в Воронежскую область. Сегодня дети уезжают из опасного района 200 человек (мамы и бабушки с маленькими детьми) в Пензу. В субботу, третьего июня, еще 600 шебекенцев отправятся в Калугу и Ярославль.

Вячеслав Гладков доложил о ситуации на границе президенту РФ Владимиру Путину. Об этом он написал на своей странице в телеграм-канале.

«Принято решение, что школьники из Шебекинского городского округа сдавать экзамены (ЕГЭ – прим. ред.) не будут. Сейчас прорабатывается механизм, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в вузы без экзаменов», - рассказал губернатор.