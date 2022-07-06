Миронов считает, что США надо судить за создание биологического оружия, тем более если они породили COVID

Данные об американском происхождении вируса COVID полностью согласуются с уже известными фактами по разработке США биологического оружия по всему миру, в том числе на постсоветском пространстве. «Это доказывает необходимость международного расследования и суда над США», – заявил председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Ранее председатель комиссии ведущего научного медицинского журнала Lancet по расследованию происхождения COVID профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что вирус «утек» из лабораторий США, и призвал к расследованию обстоятельств этого происшествия. По его словам, за два года исследований было собрано «достаточное доказательство» искусственного происхождения вируса.

«Авторитетный профессор деликатно называет произошедшее «ошибкой биотехнологий». И эта «ошибка» многое объясняет в поведении американских официальных лиц сразу после начала пандемии, – говорит политик. – Как настойчиво они тогда пытались свалить всю вину за появление опасной инфекции на Китай, даже хотели выставить ему счет от лица мирового сообщества. Но, как часто бывает с США, у них самих рыльце оказалось в пушку. В данном случае это научный факт, и, уверен, не последний».

Он напомнил, что с марта в России ведет работу парламентская комиссия, которая расследует деятельность американских биолабораторий, созданных в том числе в Грузии и на Украине.

«Даже предварительные данные, которые у нас есть, показывают, что США отнюдь не «белые и пушистые» исследователи, которые помогают развивающимся странам защититься от опасных заболеваний. На самом деле в лабораториях велось создание биологического оружия избирательного действия, направленного на уничтожение отдельных рас и национальностей, – сказал Сергей Миронов. – Информация об американском происхождении смертельно опасного вируса COVID, который унес миллионы жизней на планете, доказывает необходимость международного расследования деятельности биолабораторий США. Они должны быть немедленно закрыты, а США – привлечены к ответственности за причиненный ущерб».