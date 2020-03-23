Мишустин приостановил диспансеризацию

В российских поликлиниках временно приостановлено проведение диспансеризации взрослого населения. Причина - распространение коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина появилось сегодня, 23 марта, на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что проведение диспансеризации приостанавливается в соответствии с распоряжением правительства РФ от 27 июня 2019 года № 1391-p. Распоряжение действует до следующего указания правительства.

Отметим, что в Челябинской области зафиксированы первые случаи заражения граждан коронавирусом. Первый случай был зафиксирован в Миассе у молодого человека, побывавшего в Италии. Еще трое заболевших находятся в Челябинске. По информации вице-губернатора Ирины Гехт, в настоящий момент отрабатываются возможные связи этих людей, а также медики ждут окончательных результатов анализов из федерального центра в Новосибирске.