ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Мишустин приостановил диспансеризацию

Федерация
Сегодня, 12:40

В российских поликлиниках временно приостановлено проведение диспансеризации взрослого населения. Причина - распространение коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина появилось сегодня, 23 марта, на официальном портале правовой информации.

 

В документе говорится, что проведение диспансеризации приостанавливается в соответствии с распоряжением правительства РФ от 27 июня 2019 года № 1391-p. Распоряжение действует до следующего указания правительства.

Отметим, что в Челябинской области зафиксированы первые случаи заражения граждан коронавирусом. Первый случай был зафиксирован в Миассе у молодого человека, побывавшего в Италии. Еще трое заболевших находятся в Челябинске. По информации вице-губернатора Ирины Гехт, в настоящий момент отрабатываются возможные связи этих людей, а также медики ждут окончательных результатов анализов из федерального центра в Новосибирске.

Отправить новость
Грипп
Общество
Сегодня, 12:38
В Челябинской области сдать анализ на коронавирус можно только по направлению врача
Экономика
Сегодня, 12:02
Ассортимент продуктов в магазинах Челябинска восстановят в течение нескольких дней
Общество
Сегодня, 11:32
Ирина Гехт: Участковые будут следить за соблюдением карантинного режима
Общество
Сегодня, 10:47
Минкульт РФ рекомендовал временно закрыть кинотеатры, но Челябинск не прислушался
18.03.20 14:04
Из-за коронавируса российским школьникам продлят каникулы
18.03.20 11:11
Сетям рекомендовали уйти в онлайн
18.03.20 10:37
В России утверждена дата референдума по поправкам в Конституцию
17.03.20 12:58
Россия закрылась от иностранцев до майских праздников
17.03.20 00:23
За сутки в России зарегистрировано 30 случаев коронавируса
16.03.20 18:24
Алексей Текслер обратился к премьеру Михаилу Мишустину в связи с дефицитом масок
16.03.20 12:35
Объявлены новые меры по борьбе с пандемией в России
16.03.20 11:42
Начисление пенсий в России поставят на автомат
16.03.20 11:34
Минздрав запретил лечить водкой вирус
16.03.20 10:07
ЮУЖД разъяснила временный порядок пересечения государственной границы Республики Казахстан
Общество
Сегодня, 11:32
Ирина Гехт: Участковые будут следить за соблюдением карантинного режима
Общество
Сегодня, 12:38
В Челябинской области сдать анализ на коронавирус можно только по направлению врача
Новости
Сегодня, 12:33
Происшествия
Жители Челябинской области отдали мошенникам 2,5 миллиона рублей
Сегодня, 11:38
Общество
Котова: У нас рыбаки не чувствуют границ
Сегодня, 10:38
Общество
В Челябинской области сегодня завоют сирены
Сегодня, 09:34
Происшествия
В Агаповском районе на пожаре погибла годовалая девочка
Вчера, 21:52
Федерация
За последние сутки в России зарегистрирован еще 61 случай коронавируса
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Вчера, 21:52
Федерация
За последние сутки в России зарегистрирован еще 61 случай коронавируса
19.03.20 16:09
Федерация
Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам
18.03.20 19:44
Федерация
В России появится новый дорожный знак
18.03.20 11:11
Федерация
Сетям рекомендовали уйти в онлайн
18.03.20 10:37
Федерация
В России утверждена дата референдума по поправкам в Конституцию
Теги
Михаил Мишустин
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика