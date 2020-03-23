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Все.онлайн и система слежки

Мишустин рассказал о новых мерах

Федерация
Сегодня, 14:41

В России за последние сутки на 71 человек выросло количество заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных составило 438. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин сегодня, 23 марта, во время совещания с вице-премьерами, ситуация развивается не так остро, как в Европе.

 

Особое внимание, как следует из стенограммы на сайте правительства, было уделено развитию онлайн-сервисов. Так, в ближайшее время заработает “Все.онлайн”, где будет собрана вся информация об абсолютно всех сервисах. Портал “Культура.рф”  позволит гражданам посещать музеи и концерты. “Мывместе2020.рф”  создан для тех, кто хочет помочь другим или стать волонтером. Сайт “стопкоронавирус.рф (https://стопкоронавирус.рф//) рассказывает все о пандемии.

Также премьер объявил о новых мерах. Так, с 24 марта Росздравнадзор начнет предоставлять информацию о готовности больниц к эпидемии. Из резервного фонда 10 млрд рублей будет направлено на оборудование для диагностики и лечения и на средства защиты. Продолжится стимулирование отечественных производителей средств для защиты и борьбы с коронавирусом.

До 25 марта регионам дадут отсрочку по выплате и реструктуризации долгов. Минюст и Минтруд разработают предложения о недопуске необоснованных увольнений.

Поручено создать систему отслеживания граждан, контактировавших с больными коронавирусом. Предполагается, что система будет работать на основе данных о геолокации, предоставляемых сотовыми операторами.

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Михаил Мишустин
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