Мишустин рекомендовал регионам ввести карантин по примеру Москвы

Субъектам Российской Федерации необходимо изучить опыт Москвы по введению карантина и других ограничительных мер по противодействию распространению covid-19. Об этом заявил сегодня, 30 марта, премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания с заместителями.

Премьер заявил, что введенные накануне ограничительные меры в российской столице, предполагающие самоизоляцию граждан для всех возрастов, является логичным продолжением политики главы государства и кабинета министров по борьбе с коронавирусом. Исключением являются случаи экстренной медицинской помощи, поход в магазин или аптеку, путь на работу и другие веские причины.

“В текущей ситуации это поможет уберечь себя и своих близких. Прошу руководителей субъектов Российской Федерации обратить внимание на опыт коллег и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах”, - приводятся слова Михаила Мишустина в стенограмме на сайте правительства РФ.

Напомним, что в Москве с сегодняшнего дня запрещено выходить на улицы, выгул собак разрешен только на расстоянии не дальше 100 метров от дома. Въезды и выезды из города остаются свободными. Также разрешено автомобильное движение.