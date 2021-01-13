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Многодетным россиянам предложили расширить компенсацию на жилье

В России предложили предоставить регионам право компенсировать многодетным семьям, отказавшимся от бесплатной земли, не только стоимость жилья, но и земельного участка. С такой инициативой выступило Архангельское областное Собрание депутатов. Законопроект уже внесен на рассмотрение Государственной думы РФ.

Закон о возможности получить многодетным семьям бесплатный участок земли был принят еще в 2015 году. Количество документов и условия предоставления варьируются в зависимости от требований, установленных на региональном уровне.

Чуть позже в некоторых субъектах стали предоставлять альтернативный вариант - компенсацию стоимости жилья, так как участились жалобы на непригодность для строительства жилых домов участки. Например, нередко участки предоставляли в болотистой местности или под линиями электропередач, а в крупных городах процесс предоставления бесплатной земли столкнулся с проблемой ее дефицита.

Депутаты Архангельского областного собрания как раз предлагают дополнить перечень альтернатив бесплатной земли компенсацией стоимости приобретаемого многодетной семьей земельного участка, уточняет “Парламентская газета”.