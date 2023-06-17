Москва и Челябинская область на ПМЭФ договорились о совместном развитии туризма

Комитет по туризму города Москвы и правительство Челябинской области на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) подписали соглашение о сотрудничестве. Регионы планируют совместно развивать детский образовательный туризм и увеличивать встречные туристические потоки.

В церемонии подписания, проходившей на стенде правительства Москвы, приняли участие первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов и заместитель губернатора Челябинской области Александр Богашов.

Благодаря соглашению в Челябинской области создадут маршруты для школьников и молодежи в рамках образовательно-туристического проекта Москвы «Город открытий». В регионе будут определены ключевые объекты и разработаны сценарии их посещения, отметили в пресс-службе Комитета по туризму города Москвы.

«Детский образовательный туризм - одно из перспективных направлений для нашего сотрудничества. Нам важно делиться успешной практикой Москвы в вопросе развития этого вида туризма», - отметил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов. По его словам, маршруты проекта «Город открытий» уже представлены в Москве, Воронежской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. Челябинская область станет важной точкой на карте этого проекта, считает Козлов.

Москва и Челябинская область также договорились о встречном продвижении возможностей для отдыха в регионах и создании новых туристических маршрутов. Регионы планируют совместно развивать семейный, детский, научно-популярный и молодежный виды туризма.

«Поток туристов в Челябинскую область, в том числе из Москвы, растет с каждым годом. Туристы любят посещать природные локации нашего региона, промышленные предприятия, фестивали, горнолыжные курорты, - рассказал заместитель губернатора Челябинской области Александр Богашов. - Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить необходимый уровень сервиса даже взыскательным туристам и ведем масштабную работу по развитию туристской инфраструктуры Челябинской области: создаем качественные и безопасные туристические маршруты, продвигаем активный отдых и путешествия среди молодежи, повышаем качество сервиса в сфере гостеприимства». Вице-губернатор поблагодарил московских коллег за готовность к сотрудничеству.

Напомним, по итогам 2022 года Челябинская область заняла 13-е место в независимом туристическом рейтинге, поднявшись на одну позицию по сравнению с предыдущим годом. Это лучший результат среди регионов УрФО. Также Южный Урал стал одним из пилотных регионов по реализации соцсертификатов на детский отдых.

В марте 2023 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Челябинской области и Российским союзом предприятий туристской индустрии (РСТ).

«Сейчас своей задачей мы видим наращивание кросс-связей для того, чтобы больше туристов и людей путешествовали между регионами, –отметил президент РСТ, руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму Илья Уманский. – Мы собираемся усилить знакомства жителей нашей страны с возможностями Челябинской области, ее туристическими компаниями, бизнесом, который функционирует на территории региона. В ближайшей перспективе мы планируем реализовать совместные мероприятия, которые привлекут внимание к Челябинской области, поспособствуют увеличению туристического потока и потенциала Южного Урала».

Кроме того, в течение двух лет Челябинская область получит 918 миллионов рублей на создание модульных некапитальных построек для размещения туристов. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

ДЛЯ СПРАВКИ

Образовательно-туристический проект «Город открытий» разработан с учетом мировых трендов в сфере образовательного туризма и позволяет школьникам увидеть город как универсальное образовательное пространство. Дети могут в интерактивном формате познакомиться с перспективными отраслями и профессиями –- посетить высокотехнологичные производства, ИТ-компании и вузы, принять участие в увлекательных мастер-классах и семинарах.