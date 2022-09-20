На 57-м году жизни погиб известный актер и режиссер Сергей Пускепалис

Актер и режиссёр, художественный руководитель театра имени Ф. Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в смертельном дорожно-транспортном происшествии. Ему было 56 лет. Сергея хорошо знали и любили в Челябинской области, он в свое время работал в Магнитогорском драмтеатре.

В 2018 году Сергей Пускепалис стал лауреатом народной премии «Светлое прошлое».

Как сообщает ГУ МВД по Ярославской области, ДТП произошло 20 сентября 2022 года около 11 часов в Ростовском районе. На 201 км автодороги М8 «Холмогоры» столкнулись автомобиль «Форд транзит» и грузовик.

По предварительной информации в результате ДТП погибли два человека (Сергей Пускепалис и водитель легкового авто), один человек (водитель грузового автомобиля) госпитализирован.

«Очень большая утрата! Трагически погиб Сергей Пускепалис, - рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. - В это сложно поверить. Виделись с ним ещё вчера. Он, как всегда, улыбался. Очень позитивный, очень энергичный. Талантливый актер, режиссёр и руководитель. Настоящий патриот. И то, что случилось, кажется очень несправедливым. Волковский осиротел».

Губернатор выразил глубочайшие соболезнования родным, друзьям, коллегам. «Это огромная потеря для Ярославской области и всей страны», - подчеркнул Евраев.

Свои соболезнования в связи с гибелью Сергея Пускепалиса выразил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Это огромная утрата для всех нас, тяжело поверить в случившееся», - отметил глава региона. Он напомнил, что Сергея Пускепалиса хорошо знали и любили в Челябинской области, где он жил во время работы в Магнитогорском драматическом театре имени Пушкина в начале «нулевых».

«Он удивительно тонко чувствовал зрителя, глубоко понимал характеры своих героев, придавал собственное, особое звучание поставленным спектаклям», - подчеркивает губернатор.

Сергей Пускепалис принимал участие в создании документального фильма «Аркаим. Колесница времени», в котором выступил рассказчиком. «Его узнаваемый, теплый голос и душевная, какая-то родная интонация придали фильму особый, добрый оттенок, - поделился Алексей Текслер и заверил - Мы всегда будем помнить Сергея и беречь светлую память об этом замечательном человеке, ярком актере и выдающемся режиссере».