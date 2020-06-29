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На пляж без масок: в Крыму озвучили требования к туристам

Федерация
Сегодня, 14:11

В Крым туристов будут пускать без справок о наличии антител к covid-19. Требования соблюдать социальные 1,5 метра и носить маски в общественных местах остаются. Об этом заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, передают сегодня, 29 июня, РИА Новости.

С 1 июля пансионаты и отели смогут принимать туристов из других регионов России. По заявлениям министра, приезжающим из других регионов предъявлять справки будет не нужно. Останется измерение температуры в аэропортах, измерять температуру выборочно будут на Крымском мосту и вокзалах.

На covid-19 будут тестировать только персонал заведений. Для всех остальных обязательным остается соблюдение социальной дистанции перед входом в кабинки для переодеваний, туалеты, торговые объекты. Кроме того, в закрытых пространствах и общественных местах рекомендуется соблюдать масочный режим. Что касается пляжей, то загорать и купаться можно без масок.

 

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