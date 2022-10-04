На портале госуслуг запущено два новых сервиса для граждан по частичной мобилизации

На портале «Госуслуги» запущено два новых сервиса для граждан по частичной мобилизации – для добровольцев СВО и по обжалованию ошибочного решения о мобилизации.

«По поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина на портале Госуслуг были разработаны, протестированы субъектами, Минобороны и развернуты два новых сервиса для граждан о частичной мобилизации», - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Первый сервис предназначен для тех, кто решил записаться добровольцем специальной военной операции. Чернышенко отметил, с момента объявления в России СВО на портале Госуслуг зафиксировано уже более 70 тысяч запросов на эту тему.

Заявку можно оформить быстро, нажав на баннер “Стать добровольцем” или перейдя в этот раздел через цифровой голосовой помощник. В открывшейся форме указаны критерии отбора. Чернышенко посоветовал обратить особое внимание на возраст и опыт службы.

Далее нужно заполнить анкету со своими личными данными (большинство данным подгружается автоматически). Затем нужно на карте выбрать военкомат, куда удобно обратиться, и отправить заявку. В течение 1-2 дней придет уведомление с датой и временем посещения военкомата и списком необходимых документов.

Дмитрий Чернышенко напомнил, президентом была поставлена задача оперативно реагировать на каждый сигнал от граждан, которые ошибочно призваны в рамках частичной мобилизации.

На портале Госуслуг запущен сервис для обжалования таких решений. Ранее такие обращения поступали через универсальную форму обращений.

Для обжалования ошибочного решения о частичной мобилизации нужно найти на портале баннер «Обжаловать решение» или переходим в этот раздел с помощью цифрового ассистента. Нужно указывается, за кого подается заявление - за себя или родственника.

В открывшийся форме нужно выбрать основание для отсрочки (из представленного списка). Личные данные подгружаются автоматически, их необходимо будет только подтвердить. Затем нужно загрузить фото или скан повестки, заполнить данные о военном билете и предоставить документы, подтверждающие основание для отсрочки. Жалоба будет автоматически передана в региональную комиссию и будет рассмотрена в кратчайшие сроки.

«Решение по каждому заявлению будет отслеживаться и контролироваться. Информация будет докладываться руководству страны», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.