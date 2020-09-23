Навального выписали из стационара «Шарите»

Российский оппозиционер Алексей Навальный, находившийся на лечении в берлинской клинике «Шарите» с 22 августа, был выписан накануне, 22 сентября, из стационара. Как сообщили в пресс-службе немецкой больницы, состояние пациента улучшилось, поэтому можно было прекратить неотложное лечение.

В берлинской клинике блогер провел почти месяц, 24 дня из этого времени - в отделении интенсивной терапии. В больнице отмечают, что с учетом течения болезни и нынешнего состояния пациента лечащие врачи прогнозируют полноценное выздоровление, но и не исключают длительных негативных последствий для организма Алексея Навального, пишут “Известия”.

Напомним, что Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время полета в самолете из Томска в Москву 20 августа. После экстренной посадки в Омске он был госпитализирован в местную больницу, где медики ввели его в искусственную кому и боролись за его жизнь. Сделанные обследования не показали наличия в организме Навального ядов и других отравляющих веществ. После транспортировки в Берлин в клинику “Шарите”, у него якобы обнаружили признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Вскоре появилось сообщение о том, что якобы на бутылке из томского номера оппозиционера немецкие специалисты нашли следы химического оружия “Новичок”.