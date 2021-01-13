Навальный вернется с «Победой»

Оппозиционный блогер Алексей Навальный, который в настоящий момент находится на реабилитации в Германии, раскрыл дату возвращения в Россию. Свой приезд на Родину от связывает с улучшением самочувствия.

Как заявил Алексей Навальный в своем видообращении, он “поймал себя на мысли”, что почти здоров и то, что можно еще долечить, он долечит дома. Билеты на самолет авиакомпании “Победа” он приобрел на воскресенье, 17 января. Оппозиционер намерен прилететь в Москву.

Как ранее писал “Урал-Пресс-информ”, Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время полета в самолете из Томска в Москву 20 августа. После экстренной посадки в Омске он был госпитализирован в местную больницу, где медики ввели его в искусственную кому и боролись за его жизнь. Сделанные обследования не показали наличия в организме Навального ядов и других отравляющих веществ. После транспортировки в Берлин в клинику “Шарите”, у него якобы обнаружили признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Вскоре появилось сообщение о том, что якобы на бутылке из томского номера оппозиционера немецкие специалисты нашли следы химического оружия “Новичок”.