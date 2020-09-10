Немецкая газета рассказала, кто спас Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный выжил, благодаря удачному стечению обстоятельств: быстрой реакции пилота самолета, на котором он летел утром 20 августа из Томска в Москву, и омских врачей скорой помощи, которые ввели ему антидот. Об этом пишет немецкое издание Die Zeit в статье “Отравлено: отношения Германии и России находятся на низком уровне”.

Издание со ссылкой на данные исследования военных токсикологов бундесвера утверждает, что Алексей Навальный был отравлен препаратом из серии химического оружия “Новичок”, которое еще было разработано в СССР и доступ к которому есть только у российских спецслужб. Следы вещества были обнаружены немецкими учеными на горлышке бутылки с водой, из которой он пил, и руках. Утверждается, что новый вариант “Новичка” должен был действовать гораздо медленнее, чем прежние разработки. Поэтому оппозиционный блогер должен был умереть еще на борту самолета.

“То, что он еще жив, говорят в Берлине, было обусловлено лишь стечением счастливых обстоятельств, например быстрой реакцией пилота, экстренно посадившего машину, а также врачей в Омске, которые немедленно впрыснули Навальному противоядие атропин”, - пишет немецкое издание.

При этом сама публикация написала в жестком по отношению к России тоне, с обвинениями в адрес руководства страны в причастности к отравлению Алексея Навального. В статье также делаются негативные прогнозы по поводу ухудшения отношений между странами, которые отразятся на строительстве “Северного потока- 2”.

При этом немецкие врачи не идут на сотрудничество с российскими врачами, не обнародовали результаты анализов Навального. Российская сторона обвинения в отравлении блогера отвергает.

Напомним, что Алексей Навальный почувствовал себя плохо утром 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске, он был введен в кому и госпитализирован в местную больницу. В течение 2 дней омские врачи боролись за жизнь блогера и проводили различные исследования. После того, как было установлено отсутствие в теле Навального ядовитых веществ, его разрешили транспортировать на медицинском самолете в Берлин в немецкую клинику Шаритэ. Накануне Алексей Навальный был выведен из комы, он пришел в себя, реагирует на звуки и узнает окружающих.