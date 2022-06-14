Олег Щегрикович вновь будет руководить постпредством Челябинской области на период смены власти

Временно исполняющим обязанности руководителя постоянного представительства Челябинской области при Правительстве Российской Федерации назначен Олег Щегрикович, занимающий должность первого заместителя.

Соответствующее постановление об отставке подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«До назначения руководителя Постоянного Представительства Челябинской области при правительстве Российской Федерации возложить исполнение его обязанностей на Щегриковича Олега Харитоновича, первого заместителя руководителя Постоянного Представительства Челябинской области при правительстве Российской Федерации», - говорится в постановлении. При этом он не освобождается от выполнения и основных своих должностных обязанностей. Щегрикович приступил к руководству постпредством с первого июня 2022 года.

Напомним, прежний руководитель Иван Калашников покинул занимаемый пост с 13 мая 2022 года, проработав в этой должности три года.

До него руководил постпредством Александр Шепилов (с пятого июня 2014 года по 10 апреля 2019 года) и Павел Назаров (в статусе вице-губернатора по четвертое июня 2014 года).

А в период между увольнениями прежних и назначением новых руководителей обязанности руководителя полпредства первый заместитель Олег Щегрикович (с 17 января по четвертое июня 2014 года и с апреля по май 2019 года).