Уволен врио руководителя ликвидированного постпредства Челябинской области

Первый заместитель руководителя постоянного представительства Челябинской области при правительстве Российской Федерации Олег Щегрикович, возглавлявший постпредство в статусе «и.о.» освобожден от занимаемой должности.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Щегриковича Олега Харитоновича от замещаемой должности первого заместителя руководителя постоянного представительства Челябинской области при правительстве Российской Федерации, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 24 августа 2022 года по инициативе гражданского служащего», - говорится в постановлении.

Олег Щегрикович

Вторым пунктом признается утратившим силу постановление от девятого июня 2022 года о возложении на Щегриковича исполнения обязанностей руководителя постпредства. Прежний руководитель Иван Калашников покинул занимаемый пост с 13 мая 2022 года, проработав в этой должности три года.

Напомним, 25 июля 2022 года первый вице-губернатор Виктор Мамин подписал постановление об упразднении постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ. Щегрикович входил в состав ликвидационной комиссии.

В этот же день Мамин подписывает распоряжение о создании областного государственного казенного учреждения «Представительство Челябинской области при правительстве Российской Федерации». Предельная штатная численность работников ОГКУ – 14 человек. Основная цель новой структуры - обеспечение взаимодействия губернатора и правительства Челябинской области, исполнительных органов региона с правительством Российской Федерации, федеральными органами государственной власти, расположенными на территории Москвы.

Как уже сообщало агентство, в 2019 году Контрольно-счетная палата региона по инициативе губернатора Алексея Текслера провела комплексную проверку финансовой и хозяйственной деятельности постпредства. Были выявлены ряд нарушений в работе этой структуры, в том числе избыточное расходование бюджетных средств и нарушение закона о госзакупках.

С июня 2014 года по апрель 2019 года Александр Шепилов, с мая 2019 года по май 2022 года – Иван Калашников. В период между увольнениями прежних и назначением новых руководителей обязанности руководителя полпредства первый заместитель Олег Щегрикович (с 17 января по четвертое июня 2014 года, с апреля по май 2019 года, с июня 2022 года по август 2022 года, до ликвидации постпредства).

Для размещения постоянного представительства Челябинской области в свое время в Москве был приобретен трехэтажный особняк на Дмитриевском проезде, 4 «А». Но потом его перестали использовать для этих целей (постпредство арендовало другие помещения в столице). Региональный фонд имущества неоднократно пытался продать здание. Но предпринимаемые попытки оказывались безуспешными.