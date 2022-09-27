Опубликован список специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации

Минцифры РФ опубликовало список из 195 специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи, сообщает телеграм-канал ведомства. Сегодня на Госуслугах должны запустить сервис по отсрочке.

Перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и в целом комплексно отражает структуру их занятости.

В перечень вошли специальности, которые были утверждены приказами Минобрнауки в 2013 году (актуальные), и специальности, по которым обучались раньше. Между ними в Приложении 2 к Приказу Минцифры установлено соответствие.

«Мы постарались обобщить специальности, список будет большим. Но если вдруг вы не нашли свою специальность, вы сможете добавить ее в форме, но под свою ответственность, потому что, если они отсутствуют в нашем приказе, то, к сожалению, это не гарантия», - пояснил глава Минцифры Максут Шадаев.

Министр уточнил, на момент призыва или на момент формирования списков сотрудник должен работать в указанных организациях. Требований по стажу на сегодня нет – это действовало в рамках отсрочки от срочной службы.

Сегодня на Госуслугах должны запустить сервис по отсрочке для сбора сведений о сотрудниках аккредитованных ИТ-компаний и операторов связи, которые не должны привлекаться на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Заявление будет формироваться самим сотрудником, но к нему надо будет приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, подписанную электронной подписью гендиректора организации.

Форму подтверждения соответствия сотрудника требованиям для непривлечения к службе в рамках частичной мобилизации нужно получить до подачи заявления, подчеркнули в Минцифры. Без нее заявление подать не получится.

В минцифре поясняют, при заполнении формы надо найти наименование своей специальности (как в дипломе) в таблице и по ней найти ее актуальное наименование, которое требуется указать в заявлении.

Как подчеркнули в министерстве, наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной ИТ-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва. Необходимо также выполнять критически важные функции.

Министерство будет раз в сутки передавать списки работников, попадающих под отсрочку, в Генштаб и военкоматы.

«В нашем понимании, военкоматы уже не должны будут выдавать повестки. Если повестка все же придет, будем исправлять такие ошибки. Мы отправили телеграммы в каждый военкомат. Но если телеграммы не работают, пишите нам, будем разбираться», - сказал Максут Шадаев.

Если не удалось найти свою специальность в таблице (приложение 2 к приказу), то нужно продолжать действовать по инструкции. Вероятнее всего ваша специальность включена в перечень приоритетных, пояснили в министерстве.

В настоящее время Минцифры совместно с Минпросвещения и Минобрнауки прорабатывают вопрос по поводу отсрочки для учителей информатики и специалистов в вузах.

Все критерии для непривлечения к мобилизации можно прочитать в телеграм-канале минцифры.