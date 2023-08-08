07.08.2023
В Курской области приземлили два украинских беспилотника
07.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 8 августа (18+)
07.08.2023
Южноуральцев приглашают помочь в восстановлении Мариуполя
07.08.2023
Изменены правила списания долгов по бюджетным кредитам
07.08.2023
В Челябинске снесли уродливый ларек напротив областного суда
07.08.2023
В Челябинске накажут владельца краснокнижной неясыти, служившей живым «экспонатом» для фотосъемки
Осталось меньше суток для подачи ИТ-специалистами заявления на отсрочку от осеннего призыва
23.01.2023
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
26.10.2022
Минобороны освободило от мобилизации отцов детей-инвалидов и отцов двоих детей (но не всех)
18.10.2022
Специалисты, не получившие право на отсрочку, получили уведомления на Госуслугах
14.10.2022
Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023
Выпускникам школ вновь начнут выдавать серебряные медали
07.08.2023
Штормовое предупреждение для южноуральцев на шестое августа
06.08.2023
Владимир Путин: «Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях»
04.08.2023