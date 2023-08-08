Осталось меньше суток для подачи ИТ-специалистами заявления на отсрочку от осеннего призыва

Сегодня, восьмого августа, в 23 часа 59 минут по московскому времени завершается приём заявлений от сотрудников ИТ-компаний для отсрочки от срочной службы в рамках осеннего призыва, сообщили в Минцифры.

Специалисты могут самостоятельно подать заявление и необходимые документы через портал Госуслуг. Работодатель увидит их в личном кабинете организации, проверит и подтвердит данные. Если у сотрудника нет учётной записи на «Госуслугах» и он сам не подаст заявление, то в этом случае его может внести в списки работодатель. Он должен отправить все данные в Минцифры не позднее 11 августа. От одной организации может быть несколько списков.

До 31 августа списки будут направлены в Минобороны. С первого октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решение об отсрочке.

Напомним, правила предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную службу гражданам РФ, работающим в аккредитованных IT- организация, утверждены Постановлением правительства.

На получение отсрочки могут претендовать специалисты в возрасте от 18 до 27 лет (родившиеся с первого октября 1996 года по 31 декабря 2005 года включительно) с высшим образованием (по специальности из правительственного перечня), которые имеют российское гражданство, трудовой опыт не менее 11 месяцев (в период с первого октября 2022 года по 30 сентября 2023 года в аккредитованных IT-компаниях) и у них заключен трудовой договор.

Аккредитация компании должна быть оформлена не позднее 11 августа 2023 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы.