Отсрочку от частичной мобилизации получат специалисты ИТ, связи и медиа

Минобороны расширило список специалистов, которые не подлежат призыву на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан. Отсрочку получат специалисты ИТ, связи и медиа.

«Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки», - сообщает официальный телеграм-канал Минобороны.

Ведомство уточняет, не подлежит частичной мобилизации специалисты с высшим образованием, работающие:

- в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованным в разработке, развитию, внедрению, сопровождению и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;

- в российских операторах связи и задействованным в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;

- в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации;

- в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

«Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ», - говорится в директиве ведомства.

Минцифры поддерживает решение Минобороны о предоставлении права на отсрочку от мобилизации для сотрудников приоритетных высокотехнологичных отраслей экономики.

За мобилизованными гражданами сохранят рабочие места, сообщает официальный телеграм-канал ведомства. Минцифры уточняет порядок действий компаний для оформления отсрочки на своих сотрудников.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации и подписал соответствующий Указ .

Как ранее сообщало агентство, частичная мобилизация не коснется студентов, призывников и выпускников военных кафедр вузов.

Согласно Указу, право на отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации получат и работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса (на период работы в этих организациях).