ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
Обращение президента

Режим нерабочих дней в России продлен по 30 апреля

Федерация
Сегодня, 19:01
Автор: 
Олеся Денисова

Президент России Владимир Путин принял решение о продлении режима нерабочих дней до конца текущего месяца.

Об этом глава государства объявил в обращении к нации 2 апреля.

Владимир Путин отметил, что объявленная нерабочей текущая неделя и режимы самоизоляции, введенные в большинстве регионов страны, позволили «выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения».

Глава государства отмечает, что пока в целом удается оградить от угрозы заражения старшее поколение, не допустить вспышки эпидемии в образовательных учреждениях всех уровней.

Но угроза сохраняется. «Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире ещё не пройден, в том числе и в нашей стране», - констатировал Владимир Путин.

В связи с этим президент принял решение «продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно». При этом заработная плата работников должна быть сохранена, предупредил глава государства.

Субъектам РФ будут представлены дополнительные полномочия. До конца недели регионы самостоятельно будут принимать решение о режиме в соответствии с ситуацией. Какие учреждения и организации приостановят деятельность, а какие продолжат работу. Дополнительные ограничения будут согласованы с федеральным Правительством.

«С учётом развития ситуации будем принимать дополнительные решения и, если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения", - отметил глава государства.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Федерация
Сегодня, 19:59
Олег Голиков: Предложения президента очень важны для промышленной Челябинской области
Общество
Сегодня, 01:22
Текслер – главам: Считаю, что меры, которые мы ввели, оправданны
Общество
30.03.20 12:59
Ничего не боятся
Путин попросил сидеть дома, а челябинцы отправились в поликлиники проверять зрение
Есть мнение
26.03.20 16:55
Миллиардер Игорь Рыбаков: Это не карантин, это пакет инициатив президента
30.03.20 23:18
В России зарегистрировано 1836 случаев коронавируса, в УрФО - 48
30.03.20 13:09
В России ужесточили штрафы за нарушение карантина
30.03.20 12:43
Мишустин рекомендовал регионам ввести карантин по примеру Москвы
30.03.20 12:03
Роспотребназор рассказал правила использования многоразовых масок
30.03.20 11:38
В России хотят отложить реформу техосмотра
29.03.20 15:48
В России подтверждено 1543 случая коронавируса, в УрФО - 46
28.03.20 22:55
В России подтверждено 1264 случая коронавируса, в УрФО - 41
27.03.20 23:09
В России подтверждено 1036 случаев коронавируса, в УрФО - 36
27.03.20 15:48
Без алкоголя, но с маршами. ВОЗ выдало рекомендации удаленщикам
26.03.20 15:48
Россия прекращает чартерные полеты и эвакуирует граждан из-за рубежа
Общество
Сегодня, 14:46
В Челябинской области начнут обследовать на коронавирус пожилых жителей
Федерация
Сегодня, 19:59
Олег Голиков: Предложения президента очень важны для промышленной Челябинской области
Новости
Сегодня, 19:47
Происшествия
В Челябинске будут судить банду, которая незаконно перевезла через границу более ста мигрантов
Сегодня, 19:31
Общество
Автомобили самоизолировавшихся южноуральцев мешают вывозу мусора
Сегодня, 19:02
Происшествия
Насильник из Копейска убил свою жертву, пытаясь убедить ее изменить показания
Сегодня, 18:43
Культура
Челябинские оперные певцы начали петь на своих балконах
Сегодня, 18:30
Общество
На Увильдах "выловили" нарушителей карантинного режима
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Вчера, 23:49
Федерация
Курганская область приостанавливает автобусное сообщение с соседними регионами
Вчера, 12:20
Федерация
В России разработали способ по уничтожению коронавируса
31.03.20 11:27
Федерация
В Госдуме дали разъяснение по налогу на миллионные вклады
30.03.20 13:09
Федерация
В России ужесточили штрафы за нарушение карантина
30.03.20 12:43
Федерация
Мишустин рекомендовал регионам ввести карантин по примеру Москвы
Теги
Владимир Путин
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика