Режим нерабочих дней в России продлен по 30 апреля

Президент России Владимир Путин принял решение о продлении режима нерабочих дней до конца текущего месяца.

Об этом глава государства объявил в обращении к нации 2 апреля.

Владимир Путин отметил, что объявленная нерабочей текущая неделя и режимы самоизоляции, введенные в большинстве регионов страны, позволили «выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения».

Глава государства отмечает, что пока в целом удается оградить от угрозы заражения старшее поколение, не допустить вспышки эпидемии в образовательных учреждениях всех уровней.

Но угроза сохраняется. «Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире ещё не пройден, в том числе и в нашей стране», - констатировал Владимир Путин.

В связи с этим президент принял решение «продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно». При этом заработная плата работников должна быть сохранена, предупредил глава государства.

Субъектам РФ будут представлены дополнительные полномочия. До конца недели регионы самостоятельно будут принимать решение о режиме в соответствии с ситуацией. Какие учреждения и организации приостановят деятельность, а какие продолжат работу. Дополнительные ограничения будут согласованы с федеральным Правительством.

«С учётом развития ситуации будем принимать дополнительные решения и, если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения", - отметил глава государства.