Режим нерабочих дней в России продлен по 11 мая включительно

Режим нерабочих дней в Российской Федерации будет продлен по 11 мая включительно с сохранением на этот период заработной платы в полном объеме.

Об этом сообщил президент Владимир Путин 28 апреля.

Руководители субъектов России на этот период сохранят дополнительные полномочия.

Главы регионов к пятому мая должны разработать рекомендации по поэтапному выхода из данного режима. У них будет пространство для принятия гибких решений, сверяясь с мнением специалистов.