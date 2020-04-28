Режим нерабочих дней в России продлен по 11 мая включительно
Режим нерабочих дней в Российской Федерации будет продлен по 11 мая включительно с сохранением на этот период заработной платы в полном объеме.
Об этом сообщил президент Владимир Путин 28 апреля.
Руководители субъектов России на этот период сохранят дополнительные полномочия.
Главы регионов к пятому мая должны разработать рекомендации по поэтапному выхода из данного режима. У них будет пространство для принятия гибких решений, сверяясь с мнением специалистов.
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