Пленный из ВСУ: Советую сослуживцам сдаться, командованию мы не нужны

Еще один наглядный пример отношения командования Вооруженных Сил Украины к личному составу – свидетельство принудительно мобилизованного Богдана Приходько, сдавшегося вместе с товарищами в плен российской армии под Лисичанском.

Как сообщает собкор агентства «Урал-пресс-информ» из ЛНР Михаил Бондаренко, Богдан Приходько родом из Константиновки. Он был добровольно-принудительно мобилизован 25 апреля и сразу же отправлен в район боевых действий под Лисичанск.

- Я советую сослуживцам просто сдаваться в плен, - говорит Богдан. - Мы выжили чудом, нас привезли туда и оставили копать окопы. А когда мы поехали за провизией, нас обстреляли. Так не делается, это неправильно, у меня нет никакого армейского опыта, я не служил в армии, а меня и моих товарищей отправили воевать даже без учебки, поэтому мы приняли решение сдаться!"

Богдан считает, что командирам они, солдаты, не нужны, им просто нужна картинка для Запада, чтобы было больше жертв и разрушений, иначе, как объяснить, что они были брошены командованием один на один с российской армией.