Политолог: Дело не в Джонсоне, а в кризисе британской государственности

Британский премьер Борис Джонсон согласился уйти в отставку, но хочет остаться на занимаемом посту до избрания нового лидера Консервативной партии, пишет газета Guardian.

В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Евстафьев прокомментировал ситуацию.

" Вопрос очень интересный. Для понимания: великая Маргарет Тэтчер – "последний мужчина" Британии – ушла в отставку с поста премьера, не доводя ситуацию в своей родной Консервативной партии до той стадии, до которой ее довел Борис Джонсон. Все это говорит, прежде всего, не о Борисе Джонсоне, который был когда-то талантливым журналистом, но с репутацией полного отморозка, – это говорит о состоянии Британии. Британская родовая аристократия, которая всегда правила Британией и которая всегда делала так, что имя конкретного министра, даже премьер-министра, вторично по сравнению с целями Британии, видимо, настолько ослабела, что с этим хулиганом, который уже нарушил все неписаные правила британской политики, справиться не может. В чем сила Бориса Джонсона – он игнорирует именно неписаные правила. На все неписаные правила и нормы ему плевать. Рискну сказать, что мы наблюдаем крупнейший кризис британской государственности с конца тридцатых годов прошлого века", – сказал Дмитрий Евстафьев.