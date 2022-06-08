Профессор из США назвал ошеломляющими потери своей страны и ЕС из-за антироссийских санкций

Антироссийские санкции оказались совершенно непродуктивными в плане «изменения поведения» Москвы, цитирует РИА Новости выдержки из интервью Asia Times профессора прикладной экономики, основателя Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стива Ханке

Он считает, что Россия понесет издержки от западных санкций, однако они "меркнут" на фоне того, что ожидает весь остальной мир

"С точки зрения масштабов: ЕС понесет расходы, намного большие, чем США. Но издержки и сбои, вызванные санкциями, не ограничатся ЕС и США. Они распространятся по всему миру, ложась значительным бременем на бедные страны и бедные народы", - предупредил профессор.

Как указал Ханке, запреты на российские энергоресурсы и их транспортировку окажут "очень негативное и серьезное" влияние на страны Евросоюза, за исключением Венгрии.

"США не останутся невредимыми. Мировые рынки нефти и газа станут политизированными и балканизированными, а нефть не будет поставляться так свободно, как это было в течение последних четырех десятилетий. В результате каждый в конечном итоге заплатит больше, чем было бы в ином случае", - добавил он.

При этом профессор подверг критике заявления президента США Джо Байдена о том, что инфляция в Штатах якобы спровоцирована действиями России. Ханке подчеркнул, что проблемы в США вызваны действиями администраций Байдена и Дональда Трампа, которые во время пандемии печатали и тратили деньги, как "пьяные матросы".

После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Брюссель всерьез рассматривает вариант отказаться от российских нефти и газа. На прошлой неделе постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций, в том числе нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT Сбербанка, еще двух российских и одного белорусского банков. При этом Венгрия заявляла, что согласится на новые антироссийские санкции, только если ей предоставят гарантии поставок топлива.

Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России— долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы— ухудшить жизнь миллионов людей.