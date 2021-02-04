В Челябинске на Кировке раздадут памятку «10 шагов против рака»

В Челябинской области выяснят, в каком городе живет лучший инспектор по делам несовершеннолетних

Путин заявил об ухудшении ситуации на мировом рынке продовольствия

Ситуация на мировом рынке продовольствия ухудшается, констатировал президент России Владимир Путин на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

«Ситуация на мировом рынке продовольствия, к сожалению, усугубляется», - привела слова президента «Российская газета».

Решетников отметил несколько факторов: «все страны-импортеры, крупнейшие страны, усилили закупки продовольствия в свои резервы». По его словам, по ряду регионов-производителей пришли неблагоприятные прогнозы по зерну.

«Ну и достаточно большой спекулятивный капитал, прямо скажем, мы ощущаем, что на цены влияют такие настроения и так далее, - сказал глава Минэкономразвития. - И, соответственно, поскольку мы сейчас один из крупнейших экспортеров пшеницы, то все наши решения тоже влияют на рынок».