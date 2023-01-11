11.01.2023
Исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ исполнит желания
11.01.2023
Цифровая трансформация ММК: на смену зарубежным решениям приходят отечественные программы
11.01.2023
Пять школ Челябинской области вошли в число лучших в России в области математики и естественных наук
11.01.2023
Названы лучшие молодые сотрудники Челябинского цинкового завода
11.01.2023
В Челябинской области увидели свет «Метизы Магнитки»
11.01.2023
В Башкирии будут судить южноуральца, за убийство дальнобойщика
Пять школ Челябинской области вошли в число лучших в России в области математики и естественных наук
Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
10.01.2023
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023
Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января
10.01.2023
Челябинцам не удалось оспорить решение мэрии об изменении границ леса
09.01.2023
Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска
09.01.2023