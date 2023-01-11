Пять школ Челябинской области вошли в число лучших в России в области математики и естественных наук

Пять школ Челябинской области вошли в топ-200 образовательных учреждений России, показавших лучшие результаты в развитии таланта школьников в области математики и естественных наук по итогам 2022 года, сообщает пресс-служба образовательного центра «Сириус».

Рейтинг был составлен на основе результатов олимпиад, в том числе международных, конкурсов и мероприятий.

В рейтинге отдельно выделены 20 школ-лидеров, к числу которых отнесен и физико-математический лицей № 31 Челябинске. В ТОП-200 также вошли гимназия № 80, лицей № 97 и областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Челябинска, а также школа № 5 Магнитогорска.

Всего в рейтинг вошли школы 59 регионов России. Наибольшее представительство у Москвы, Московской области, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и Нижегородской области.

«Представленный рейтинг - это отнюдь не инструкция для родителей по выбору школы для своего ребенка, - отметила председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. - Мы надеемся, что он поможет выявлять и распространять наиболее успешные практики, а это, в свою очередь, позволит другим школам перенимать такой опыт в решении главной задачи - максимального развития способностей каждого учащегося».