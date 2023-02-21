21.02.2023
Влюбленным Челябинской области предлагают пожениться на саткинских «Порогах»
21.02.2023
Экс-участник проекта «Дом-2» Альфред Джавадов весну встретит в СИЗО
21.02.2023
В Челябинской области два новых случая бешенства, и оба в Увельском районе
21.02.2023
«ЧелябГЭТ» озвучил печальную статистику ДТП с участием электротранспорта
21.02.2023
Путин: Все выборы в 2023 и 2024 годах состоятся в строгом соответствии с законом
21.02.2023
В Челябинске наказали рублем торговцев снегирями на Птичьем рынке
Размер налогового вычета по расходам на образование детей увеличат в 2,2 раза
21.02.2023
Новые комплексы наземного базирования поставлены на боевое дежурство в РФ
21.02.2023
Путин: Россия приостанавливает свое участие в договоре о СНВ
21.02.2023
Путин: Все выборы в 2023 и 2024 годах состоятся в строгом соответствии с законом
21.02.2023
Путин предложил запустить программу льготного арендного жилья для работников ОПК
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023
СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе
17.02.2023
На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей
17.02.2023