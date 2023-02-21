Размер налогового вычета по расходам на образование детей увеличат в 2,2 раза

Размер социального налогового вычета по расходам на образование детей будет увеличен в 2,2 раза, а по расходам на обучение родителей и медицинские расходы - на четверть.

Соответствующие предложения озвучил президент Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию 21 февраля 2023 года

«Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год, а по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств - со 120 до 150 тысяч рублей», - сказал Владимир Путин.

По словам президента, 13% от повышенных сумм государство вернет гражданам из уплаченного ими подоходного налога.