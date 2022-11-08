Компании, поддерживающие школы, детсады, колледжи и вузы, получат право на налоговый вычет

Компании, которые поддерживают детские сады, школы, техникумы, колледжи и вузы, получили право на инвестиционный налоговый вычет.

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Компании, безвозмездно передающие образовательным учреждениям разного уровня денежные средства или имущество, включая оборудование, смогут получить инвестиционный налоговый вычет.

«Инвестиционный налоговый вычет текущего налогового (отчётного) периода составляет в совокупности не более 100% суммы расходов в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного образовательным организациям, реализующим основные образовательные программы, имеющим государственную аккредитацию», – говорится в законе.

Как отметили в Минпросвещения России, частный бизнес сможет поддерживать и развивать образовательные организации трех уровней: дошкольные образовательные организации, все учреждения среднего образования (школы, колледжи и техникумы), учреждения высшего и послевузовского образования.

Данная мера продолжит наращивать поддержку образовательной среды со стороны социально ориентированного бизнеса.

Принимать решение о предоставлении вычета и определять размер предельной суммы будут регионы.

При этом образовательная организация должна иметь государственную аккредитацию.

Закон вступит в силу с первого января 2023 года.