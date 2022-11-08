08.11.2022
Текслер и Котова возложили цветы к мемориалу «Солдатам правопорядка»
08.11.2022
Компании, поддерживающие школы, детсады, колледжи и вузы, получат право на налоговый вычет
08.11.2022
Регионы продолжат получать дотации на инвестиционный вычет
08.11.2022
Челябинский цинковый завод провел День поставщика услуг
08.11.2022
Выезд адвокатов к мобилизованным устроил челябинский минюст
08.11.2022
Челябинский медицинский университет купил студентам «читающую машину»
Компании, поддерживающие школы, детсады, колледжи и вузы, получат право на налоговый вычет
08.11.2022
Регионы продолжат получать дотации на инвестиционный вычет
03.12.2021
Челябинской области компенсируют налоговые вычеты по инвестпроектам
15.03.2021
В Госдуме предложили ввести новый налоговый вычет на детей
В центре Челябинска асфальт укладывали на заснеженный щебень. В КДХ объяснили, зачем
07.11.2022
Про пешеходов забыли: челябинцы обсуждают первый гололед
07.11.2022
Челябинцы сварили «Народный борщ» в Херсоне к празднику
04.11.2022
В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов
04.11.2022
Челябинская область отметит День народного единства
03.11.2022