Решетников: Урал уже давно не только промышленный центр страны, но и туристический

Регионы Уральского федерального округа обеспечили в 2022 году наибольший вклад в общероссийскую динамику инвестиций. Выросли внешнеторговый оборот Урала и экспорт. Кроме того, растет интерес туристов к путешествиям по регионам УрФО. Аналогичные тенденции отмечены и в Челябинской области.

Инвестиции, экспорт и туризм стали центральными темами для обсуждения на заседании Совете при полномочном представителе президента РФ в УрФО, которое провели полпред Владимир Якушев и министр экономического развития РФ Максим Решетников. В обсуждении принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Как отметил министр, в прошлом году регионы УРФО Урал обеспечили пятую часть прироста в общероссийской динамике инвестиций. При этом в номинальном выражении Урал нарастил инвестиции более чем на четверть к 2021 году, что стало рекордным показателем за последние 11 лет.

«Важно, что инвестиции растут и в опорные для округа отрасли: бизнес вкладывается в увеличение добавочной стоимости добывающих производств, развивает проекты глубокой переработки сырья и локализации. И в приоритетные отрасли, ориентированные на внутренний спрос: обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика», - обратил внимание Максим Решетников.

Алексей Текслер, выступая на заседании совета, подчеркнул, что инвестиционная активность в Челябинской области растет, в том числе благодаря масштабному комплексу федеральных мер поддержки. Так, объем инвестиций за год вырос на 14% и превысил 373 миллиарда рублей.

С 2021 года Челябинская область работает по «региональному инвестиционного стандарту», и в 2022 году подтвердила его внедрение. В течение последних трех лет область находится в лидерах Национального рейтинга состояния инвестклимата.

В настоящее время Челябинская область формирует заявку на создание Особой экономической зоны, отметил губернатор.

«Мы активно взаимодействуем с потенциальными инвесторами, планируем максимально использовать наше географическое положение, в том числе для производства и экспорта продукции в направлении Китая, Ирана и других стран Азиатского и Тихоокеанского регионов», - уточнил Алексей Текслер.

Для дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности в регионе намерены развивать индустриальную инфраструктуру, строить новые промышленные площади (под сдачу в аренду для растущих промышленных предприятий). Кроме того, планируется расширение субсидирования процентных ставок по банковским кредитам для бизнеса на инвестиционные цели с участием Фонда развития промышленности области. Будет продолжена работа по устранению административных барьеров для развития бизнеса.

Также Алексей Текслер выступил с предложением сохранить действие программы инвестиционных налоговых вычетов на 2023-2025 годы.

На заседании обсуждали и внешнеторговый оборот Урала. В прошлом году он вырос более чем на четверть, экспорт увеличился на 41%. Как отметил глава Минэкономразвития, компании переориентируются на рынки дружественных стран: растут поставки сельхозпродукции в Китай, металлопроката в страны СНГ.

Челябинская область зарекомендовала себя как серьёзный деловой партнёр на внешних рынках, отметил Алексей Текслер.

Ежегодно растет количество стран, с которыми регион развивает партнёрство, на сегодня их порядка 120. Приоритет на отношениях со странами Восточной и Центральной Азии. Так, товарооборот с Китаем за прошлый год вырос на 72%. В отраслевом разрезе в регионе значительно вырос за прошлый год экспорт АПК – на 20% по сравнению с 2021 годом. Это в том числе результат реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Перейдя к теме туризма, Максим Решетников отметил, что Урал уже давно стал не только промышленным центром страны, но и туристическим. В Челябинской области туристический поток за прошлый год составил 1,7 миллиона человек, а продолжительность поездки самая большая в УрФО - это 4,3 дня. Объем платных услуг вырос на 29% по сравнению с 2021 годом.

Вместе с тем для растущего турпотока нужно наращивать номерной фонд. Полпред Владимир Якушев сообщил, что в УрФО Челябинская и Свердловская области получат федеральную субсидию на реализацию инвестиционных проектов по строительству модульных гостиниц. Глава Минэкономразвития высоко оценил усилия Челябинской области по работе в программе создания модульных гостиниц.

По словам министра, изначально в рамках программы создания модульных гостиниц были поддержаны 32 проекта на тысячу номеров для Свердловской и Челябинской области. Затем президент принял решение о дополнительном финансировании на 11 миллиардов рублей. Это позволит поддержать еще девять проектов на 230 номеров, охватив в том числе и Курганскую область, подчеркнул глава минэкономразвития. Всего на проекты будет направлено 1,5 миллиарда. «Челябинская область – абсолютный лидер в стране по числу поддержанных проектов, их 29», - рассказал министр.

В Челябинской области в рамках взаимодействия с корпорацией Туризм.РФ, инвесторы начали реализовывать три инвестпроекта с общим объемом инвестиций 21 миллиард рублей и номерным фондом почти две тысячи единиц.

Южный Урал в течение 2023-2024 годов получит 918 миллионов рублей на создание модульных некапитальных построек для размещения туристов. Это второй по объему размер субсидий, выделенных правительством РФ для 38 регионов. «Оказываем всестороннюю поддержку проектам по созданию модульных и капитальных средств размещения, на два года на эти цели получили 918 миллионов рублей. Это позволит поддержать проекты на общую сумму около четырех миллиардов рублей и ввести почти 900 номеров модульных зданий», - уточнил Алексей Текслер.

При поддержке министерства в УрФО также возводятся современные отели и гостиницы. «Нужно помнить, что внутренний туризм — это не социальная сфера, а бизнес. И меры поддержки здесь нужны соответствующие: те, что имеют мультипликативный эффект на каждый вложенный рубль бюджетных средств», – подчеркнул Владимир Якушев.

Важнейшим условием для наращивания деловой, инвестиционной, туристической активности является опережающие развитие инфраструктуры. «Привлечение средств федерального бюджета на объекты обеспечивающей инфраструктуры на ближайшее два года составит 830 миллионов рублей», - уточнил Алексей Текслер. -

Челябинская область второй год подряд участвует в программе «Социального сертификата». В текущем году 10 тысяч школьников смогут путешествовать в рамках этого проекта.

Кроме этого, в 2023 году будет направлено 90 миллионов рублей на реализацию не менее 12 общественных инициатив по обустройству пляжей и национального туристического маршрута. Добавим, молодежный маршрут «5000 лет металлургии» стал победителем федерального конкурса «Маршрут построен».

В настоящее время утверждена госпрограмма по развитию природных троп. На всероссийском форуме, который пройдет в августе в Челябинске, обсудят вопросы развития и поддержки межрегионального проекта Большой Уральской тропы.

Алексей Текслер предложил рассмотреть возможность формирования кольцевого туристического маршрута по большому Уралу на принципах шеринга автодомов, кемперов и тепловой инфраструктуры по всей нитке маршрута.

«Челябинская область может быть пилотным регионом для площадки организации единого туристического автомобильного маршрута с арендой автодомов. Мы готовы в этом направлении активно работать. Свои предложения мы направили в Минэкономразвития и в соответствующую комиссию Госсовета», - резюмировал губернатор.